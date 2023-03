Der eine Punkt ist zu wenig

Vom Spielverlauf her kann und muss die 2. Mannschaft der Bergischen Panther zufrieden sein.

Von Peter Kuhlendahl

Vom Spielverlauf her kann und muss die 2. Mannschaft der Bergischen Panther mit dem 30:30 (16:16)-Remis bei der DJK VfR Mülheim Saarn zufrieden sein. „Aber der eine Punkt ist für uns natürlich zu wenig“, sagte Panther-II-Coach Erwin Reinacher in Hinblick auf den Kampf um den Titel in der Verbandsliga.

Dabei waren seine Schützlinge schon auf der Verliererstraße. Sie lagen nach 50 Minuten mit 21:27 im Hintertreffen. „Die Deckungsleistung hat bis dahin überhaupt nicht gestimmt“, berichtete der Coach, der dann taktische Umstellungen vornahm – mit Erfolg. Die Gäste holten nicht nur auf, sondern gingen in der 59. Minute durch Philip Baier mit 30:29 in Führung. Dann gelangten sie wieder in Ballbesitz. Allerdings monierten die Unparteiischen Zeitspiel, und die Gastgeber glichen noch aus.

Tore: Schmitz (7), Lorenz (7/5), Kotthaus (6), Baier (4), Alof (3), Funccius (2), Napiwotzki (1).