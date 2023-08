Der BHC und der VfL sind beide gefordert

Bergisches Land. Nach dem missglückten Saisonstart, der am vergangenen Wochenende in einer Niederlage in Eisenach gegipfelt hatte, steht der Bergische HC in der Handball-Bundesliga an diesem Freitag fast schon ein wenig unter Druck. Wieder geht es gegen einen Aufsteiger – nämlich gegen HBW Balingen-Weilstetten. Anpfiff in der Wuppertaler Uni-Halle ist um 19 Uhr. Alles andere als ein Erfolg darf, bei allem Respekt vor dem Gegner, nicht zur Debatte stehen. Dieser Aufgabe stellt man sich beim BHC, der auf Elias Scholtes (Fußbruch) für längere Zeit verzichten muss.