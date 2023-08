Der BHC ärgert den SC Magdeburg

Bergisches Land. Vor 800 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle in Calbe absolvierte der Bergische HC am Dienstagabend im Rahmen seines Trainingslagers in Halberstadt ein Testspiel gegen den SC Magdeburg. Der amtierende Champions-League-Sieger setzte sich in Heimspiel-Atmosphäre zwar mit 34:31 (17:18) durch, doch BHC-Coach Jamal Naji war trotzdem sehr zufrieden mit dem zweiten Vorbereitungsspiel seiner Truppe: „Es war eine 100-prozentige Steigerung.“