Der Aufstiegscoach ist nie wirklich weg gewesen

Die Neulinge Born III und DTV II haben in der neuen Saison ein klares Ziel.

Von Andreas Dach und Peter Kuhlendahl

Remscheid/Wermelskirchen. Eigentlich wollte Serdar Üyüklüer „nur noch“ als Sportlicher Leiter beim FC Remscheid II fungieren. Manchmal ändern sich Dinge aber schnell. Der Aufstiegscoach ist längst zurück im Tagesgeschäft, hat die Mannschaft auf die zweite Saison in der Fußball-Kreisliga A vorbereitet. Weil Halil Karadavut im Urlaub war und Heiko Wyes die A-Jugend übernommen hat, war er wieder ganz nah dran an der Mannschaft. „Eigentlich war ich nie wirklich weg“, sagt er. Und verweist auf die zurückliegende Spielzeit, als er immer mal wieder an der Seitenlinie geholfen hat, wenn es nötig war.

Jetzt geht es darum, die Mannschaft in der Kreisliga A zu etablieren. Dass mit Kevin Reck („Den haben wir nach vier Jahren ausgegraben“), Marvin Zipperling (TS Struck), Jesin Lakraa (1. Spvg. Remscheid) und Mike Seute (reaktiviert) zum Teil erfahrene Leute hinzugekommen sind, soll bei dem Vorhaben helfen. Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Den Club verlassen haben Paul Berg (Born II) und Luis van Zanten (Studium in Mönchengladbach).

Obwohl beim SSV Bergisch Born III alle wissen, was als Aufsteiger auf sie zukommt, ist die Vorfreude groß. „Natürlich freuen wir uns riesig, dass es bald losgeht“, sagt Trainer Holger Dieckmann. Aber er schiebt gleich hinterher: „Die Liga ist so stark wie seit Jahren nicht mehr. Da kommt einiges auf uns zu.“

Aus diesem Grund gibt es bei den Bornen auch nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Allerdings werden sich seine Schützlinge da ordentlich strecken müssen. Zumal das Team mit einem Altersdurchschnitt von knapp über 20 Jahren auch einige Male Lehrgeld zahlen wird. So haben einige erfahrene Kräfte das Team nach dem im Grunde nicht geplanten Aufstieg in die Kreisliga A verlassen. Dies sind Hasan Ceylan, Marcel Fuchs (beide eigene 2. Mannschaft), Yannick Eckert (TS Struck), Marius Sokalski, Daniel Friesel, René Seifert und Lukas Siegmund (alle Ziel unbekannt). Als Zugänge konnte der Aufsteiger Gökhan Duvan, Andreas Döhler (beide Hastener TV), Nico Strzys (beide TuSpo Dahlhausen), Luca Schmid (eigene Jugend), Daniel Hennig (zuletzt vereinslos), und Thomas Degen (Torwarttrainer) präsentieren.

Den Spaß will sich der Dabringhauser TV II auch in der Kreisliga A nicht nehmen lassen. Als „Dritte“ war man in der vergangenen Saison relativ mühelos durch die Kreisliga B marschiert und am Ende souverän aufgestiegen. „Und jetzt freuen wir uns alle riesig auf die neue Spielzeit“, sagt Trainer Björn Weber.

Allerdings wissen alle Beteiligten, was auf sie zukommt. „Natürlich werden wir einige Male ordentlich Lehrgeld bezahlen. Und wir müssen auch damit umgehen, mal eine Reihe von Niederlagen zu kassieren“, betont der Coach, der als Aufsteiger ebenfalls nur den Klassenerhalt als Ziel hat. Dafür kann er auf einen großen Kader und ein eingespieltes Team setzen. Einzig Mohammed Kock hat aus Verletzungsgründen aufgehört. Neu dabei sind Nils Pannack (SV 09/35 Wermelskirchen II) und Trainer-Sohn Yannick Weber (SV Altenberg, A-Junioren).