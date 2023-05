Der Amboss freut sich auf das erste Heimspiel

Beide Partien fanden auswärts statt. Darum ist die Freude groß, dass die Remscheider nun an diesem Samstag (15 Uhr, Reinshagen) vor dem ersten Heimspiel stehen. Zu Gast sind die Minden Wolfes. Der Aufsteiger aus Westfalen hat sich mit internationalen Spielern verstärkt und strebt den Durchmarsch in die Regionalliga an.