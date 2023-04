Traditionsspiel: Den Treppensturz wird Wolschon nicht vergessen

Olaf Thon und Hans-Jörg Wolschon vor dem Traditionsspiel – da war die Welt des Remscheiders (r.) noch in Ordnung.

Fußball-Traditionsspiel mit schmerzhaften Folgen für Organisator Hans-Jörg Wolschon.

Von Andreas Dach

Hans-Jörg Wolschon wird den vergangenen Samstag nicht vergessen. Wie könnte er auch angesichts einer gelungenen Veranstaltung, für die der Remscheider Klasse-Fußballer früherer Jahre im Röntgen-Stadion in Verantwortung stand. Das Aufeinandertreffen zwischen den Remscheider Legenden und der Traditionself des FC Schalke 04 hatte für viele Tore (2:11) und noch mehr rührende Momente gesorgt.

Aber es gibt noch einen anderen Grund, der sich bei dem Hauptorganisator einprägen wird. Einen sehr schmerzhaften. Als nämlich fast alle sportlichen Protagonisten und die Fans das Stadion schon verlassen hatten, kam es am späteren Abend zu einem bösen Zwischenfall. Gerade hatten die restlichen Verbliebenen den Getränkewagen abgeschlossen und waren auf dem Weg zum bestellten Großraumtaxi – da passierte es. Auf der obersten Stufe der Treppe der Nordkurve, die in Richtung Ausgang führt, „vertrat“ sich der Remscheider. Folge: Er plumpste die komplette Treppe herunter. „Wie ein Flummi, von Stufe zu Stufe.“ Er selbst hat den Moment kaum noch in Erinnerung, war schnell ohnmächtig. Wie gut, dass ehemalige Feuerwehrleute wie Michael Bagusch und Michael Landau noch präsent waren und Erste Hilfe leisten konnten. Dann waren Krankenwagen und Notarzt schon wenige Augenblicke später vor Ort. „Michael Bagusch hatte mir ein paar kleine Klatscher auf die Wangen gegeben“, sagt Wolschon. „Damit ich wieder bei Sinnen bin.“

Er kann schon wieder lachen, obwohl die Schürfwunden seinen kompletten Körper überziehen. Ein MRT im Sana-Klinikum, wo er einige Tage stationär bleiben musste, ergab keine Verletzungen am Kopf. Allerdings hat das Schlüsselbein etwas abbekommen. Wolschon: „Es ist angebrochen und wohl etwas zerbröselt.“ Was bedeutet, dass in absehbarer Zeit eine Platte zum Stabilisieren eingesetzt werden muss. Erst einmal erholt er sich daheim: „Ich hatte noch Glück im Unglück.“