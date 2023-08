Den Druck macht sich Zapf nur selbst

Alexander Zapf ist gerade als Trainer von der HGR zu Eintracht Hagen gewechselt. Die Heimat vergisst er dabei nicht.

Remscheid. Nach drei Jahren als Trainer der HG Remscheid hat Alexander Zapf die 2. Mannschaft des VfL Eintracht Hagen übernommen und strebt mit ihr den Aufstieg in die 3. Liga an. Gleichzeitig bringt er sich unverändert als Spieler und Funktionär beim HC BSdL ein, der an diesem Wochenende die Bergische Handball-Meisterschaft ausrichtet. Grund genug, den 33-jährigen Lenneper zum Instagram-Podcast („Abpfiff“) der RGA-Sportredaktion einzuladen. Nachfolgend die wichtigsten Auszüge seiner Antworten. Darin äußert er sich auch über die Bergischen Panther und die HGR.

Alexander Zapf über die Hagener Turnierteilnahme am Panther-Cup:

Die drei Tage waren hart, kräftezehrend und schlauchend. Am Ende sind wir mit Platz vier zufrieden, weil wir doch arg ersatzgeschwächt waren. Vor allem der Samstag war gut – mit einem Sieg gegen Volendam und einem Remis gegen Aldekerk.

Zapf über sein Einleben in dem neuen Umfeld:

Das Einleben ist mir leicht gemacht worden, und das Umfeld ist extrem intakt. Mit der Mannschaft macht es Spaß, das sind alles gute Jungs.

Zapf über die bisherige Vorbereitung und das Saisonziel:

Die Vorbereitung ist bei uns wie am Schnürchen gelaufen. Mir steht ein 16-Mann-Kader zur Verfügung, und die Trainingsbeteiligung ist sehr stark. Niemand ist in der Zeit in den Urlaub gefahren. So lässt es sich zielgerichtet arbeiten. Die Oberliga Westfalen ist meines Erachtens ein hartes Pflaster. Schon alleine durch die drei Absteiger, die runtergekommen sind und sicher gerne wieder rauf möchten. Eine Prognose empfinde ich als sehr schwierig. Wenn alle halbwegs fit bleiben und wir gut in den Flow kommen, sollte ein Platz unter den ersten drei, vier Teams möglich sein. Aufstiege lassen sich nie planen. Man schaue sich als Beispiel Ratingen an. Dort hat man das sechs Jahre geplant, geklappt hat es erst jetzt.

Zapf über die Zusammenarbeit mit der 1. Mannschaft, die in der 2. Liga spielt:

Das ist schon eine coole Sache. Mit Trainer Stefan Neff telefoniere ich bestimmt ein- bis zweimal pro Woche – die Kommunikation läuft. Ich durfte auch schon häufiger dem Training der Ersten beiwohnen, um einen Einblick zu bekommen. Das ist superspannend und lehrreich. Mir selbst als Spieler ist das ja nicht vergönnt gewesen.

Zapf über den Druck:

Druck ist relativ. Wir alle im Verein können die Situation gut einordnen. Ja, wir wollen in den nächsten ein bis drei Jahren in die 3. Liga. Wenn es jetzt nicht klappt, nehmen wir im nächsten Jahr einen neuen Anlauf. Den meisten Druck mache ich mir eher selbst.

Zapf über die Bergischen Panther, für die er früher selbst gespielt hat:

Das ist eine Top-Mannschaft, die sich noch einmal gezielt verstärkt hat. Ich glaube, dass sie in einer richtig starken Staffel wieder eine gute Rolle spielen und sich im oberen Drittel platzieren wird. Mit dem Abstieg haben die Panther auf keinen Fall etwas zu tun. Bei ihnen wird seit gefühlt zehn Jahren gut gearbeitet, das ist der beste Verein hier in der Gegend. Ich kann nur dazu gratulieren, wie die Professionalisierung immer weiter vorangetrieben wird.

Zapf über die Bergischen Handball-Meisterschaften, die an diesem Wochenende in der Halle Neuenkamp stattfinden:

Es war uns seitens der Bergischen Soldaten ein Anliegen, die BHM wieder auszurichten. Und das mit einer guten und spannenden Besetzung. Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Veranstaltung gut angenommen würde, damit sich unser großer Aufwand auch lohnt.

Zapf über das handballerische Familientreffen, zu welchem es bereits am Freitagabend in Neuenkamp kommt:

Da kommen mit uns, der HG Remscheid II und der HSG Radevormwald/Herbeck drei Landesligisten der Region zusammen, die ein Blitzturnier in angenehmer Atmosphäre ausspielen. Quasi als Opener für die Bergischen Handball-Meisterschaften.

Zapf über die spätere Abendgestaltung des Freitags:

Ich bin sicher, dass sie ein noch höheres Niveau haben wird als der sportliche Part. Einige Spieler werden sich danach noch in der Erlebbar in der Hindenburgstraße einfinden.

Zapf über seine Verbindung zur HG Remscheid:

Dass es noch eine emotionale Verbindung gibt, ist klar. Ansonsten ist es genau richtig, dass ein gewisser Abstand da ist. Die drei Jahre waren aufreibend. Ich werde verfolgen, wie es bei der HGR weitergeht und sicher auch Spiele besuchen. Nelson Weisz macht als mein Nachfolger einen Top-Job, und ich bin sicher, dass die HG Remscheid eine gute Saison spielen wird.

Persönlich

Alexander Zapf wurde am 8. Oktober 1989 in Remscheid geboren und lebt mit seiner Familie in Lennep. Der Lehrer hat drei Jahre lang die HG Remscheid trainiert, ehe er jetzt den VfL Eintracht Hagen II übernommen hat. Als Spieler und Funktionär bringt er sich beim HC BSdL ein. Seine handballerische Laufbahn hat beim Hastener TV begonnen. Unter anderem hat er für die Bergischen Panther in Liga drei gespielt.

