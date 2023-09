Demir hat schon fünf Tore auf dem Konto

Fußball: Wermelskirchener bleibt vorne.

Von Peter Brinkmann

Umut Demir, Spielführer des Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen, bleibt Spitzenreiter beim beliebten Wettbewerb um die RGA-Torjägertrophäe. Zwar wurde die Partie gegen die Holzheimer SG mit 2:3 verloren, doch hierbei konnte Demir schon seinen fünften Saisontreffer erzielen und somit den Platz an der Sonne verteidigen. Direkt dahinter lauert nun Aleksandar Stanojevic vom SSV Bergisch Born, der zum 7:1-Kantersieg in Heiligenhaus einen Doppelpack beisteuerte. Dies bedeutet, dass der Borner bisher in der Bezirksliga viermal eingenetzt hat. Dahinter folgt ein Trio mit jeweils drei Toren, wobei sich alle Protagonisten am Sonntag über ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten freuen durften. Ganz besonders Anis Geus (SSV Dhünn) tat sich hier hervor, da er in der fünften Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 3:2-Erfolg beim TSV Solingen per Strafstoß erzielte. Zu den Akteuren mit jeweils zwei Toren gesellt sich ein weiterer Dhünner: Robin Eisenkopf, der in der Vorsaison in der Kreisliga A geradezu nach Belieben einnetzte, beweist auch eine Klasse höher seine Torgefährlichkeit.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Umut Demir (SV 09/35, 5 Treffer).

2. Aleksandar Stanojevic (Born, 4).

3. Toni Zupo (FCR), Francesco Di Donato (Born), Anis Geus (Dhünn, je 3).

4. Robin Eisenkopf (Dhünn), Jannik Hoffmeister (Born), Justin Lüdtke, Furkan Kücüktireli, Ahmed Öztürk (alle DTV, je 2).