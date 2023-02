Jan Delkeskamp glänzt als Organisator

Der Dabringhauser Schwimmer organisierte und moderierte den Besuch des polnischen US-Botschafters.

Von Fabian Herzog

Sein Engagement ging schon oft weit über das hinaus, was Studierende an einer Universität im Normalfall leisten. Für Jan Delkeskamp war und ist es selbstverständlich, sich zusätzlich in verschiedenen Bereichen auch abseits der Hörsäle einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. So zögerte der Dabringhauser Schwimmer, der seit Jahren in Charlotte studiert, nicht lange, als ihm eine außergewöhnliche Aufgabe angeboten wurde. Delkeskamp durfte den Besuch des polnischen US-Botschafters Marek Magierowski und dessen Delegation aus Washington an der Queens-Universität organisieren und dann auch anmoderieren. „Das war eine große Ehre für mich“, sagte der 23-Jährige stolz.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte Delkeskamp Klaus Becker, den deutschen Honorarkonsul für North Carolina, kennengelernt und maßgeblich dazu beigetragen, dass sich dessen Stiftung und die Queens-Universität auf eine strategische Partnerschaft einigten. Als Becker dann den polnischen Botschafter anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Elysee-Vertrages zwischen Frankreich und Deutschland zu einer entsprechenden Feierlichkeit einladen wollte und nach passenden Gastgebern suchte, fand er diese in Delkeskamp und dessen Uni.

Der Dabringhausener organisierte eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der 100 Teilnehmer in Form von Studenten, Professoren, Campus-Leadern und offiziellen Queens Führungskräften für einen vollen Saal – und damit auch für einen vollen Erfolg sorgten. Gekrönt wurde der viel beachtete Empfang am Abend von eiem Botschafter-Bankett, an dem „verschiedenen transatlantische Führungskräfte inklusive der Honorarkonsule von Polen, Italien, Deutschland, und Frankreich“ teilnahmen, wie Delkeskamp berichtet. „Das war ebenfalls ein besonderes und unvergessliches Erlebnis.“

Für ihn war die federführende Organisation eines solchen Events auch ein Stück weit ein Dankeschön für die bisherigen viereinhalb Jahre, die er schon in den USA lebt und an der Queens-Universität studiert. „Ganz nach dem Motto, das Leben ist ein Geben und Nehmen“, sagt Delkeskamp, für den ein Höhepunkt den nächsten jagt. Nach dem Empfang des Botschafters wartet auf ihn am zweiten Februar-Wochenende mit den Conference-Meisterschaften in Knoxville (Tennessee) eine schwimmerische Herausforderung. Delkeskamp: „Wir sind bereit anzugreifen und Vollgas zu geben.“