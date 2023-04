Delkeskamp erlebt emotionale Momente

Interview der Woche mit dem Dabringhauser Schwimmer, der in den USA für Furore sorgt.

Von Fabian Herzog

Jan Delkeskamp und die USA – daraus ist längst eine ganz besonders innige Beziehung geworden. Sportlich setzt der Spitzen-Schwimmer aus Dabringhausen in den Staaten regelmäßig Ausrufezeichen, aber auch an seiner Queens-Universität in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina, wo er seit 2018 studiert, sorgt er auf unterschiedlichen Ebenen für Furore. Zuletzt standen wieder die Leistungen im Wasser im Vordergrund.

Mit dem Schwimm-Team Ihrer Uni haben Sie die nationale Mannschafts-Meisterschaft gewonnen. Erzählen Sie mal, wie war´s?

Jan Delkeskamp: Für mich persönlich war es sehr emotional, weil sich mein Studium in den USA nach fast fünf Jahren dem Ende entgegen neigt und ich mein finales College-Rennen beendet habe. Und für uns als Team war es extrem erfolgreich. Wir haben die Top-Unis von Ohio State, Tennessee und Indiana hinter uns gelassen und mit fast 100 Punkten Vorsprung die Division 1 direkt im ersten Anlauf gewonnen. Damit haben wir ein weiteres Mal Geschichte geschrieben.

Division 1 klingt hochklassig, dürfte vielen in Deutschland aber nichts sagen. Können Sie das Erreichte einordnen?

Delkeskamp: Also ich versuche, das mal kurzzufassen. In den USA gibt es drei College-Divisionen: D1, D2 und D3. Die sind nicht als 1., 2. und 3. Bundesliga zu sehen, sondern unterscheiden sich vom Regelwerk und Ausrichtung. Während D1 meist große Unis mit athletischem Fokus aufnimmt, ist D3 sehr akademisch ausgerichtet und D2 ein Mix mit lockeren Regularien für internationale Studenten. Division 1 ist also sportlich gerade am stärksten, Division 2 hat aber über die Jahrzehnte extrem aufgeholt.

Und der sportliche Stellenwert des finalen Wettkampfes?

Delkeskamp: Wir haben klar vor Tennessee und Ohio State gewonnen. Das sind beides große D1-Unis, die international bekannt für ihre Schwimmstärke sind. Gleichermaßen war es natürlich für mich auch eine Ehre, Queens ein letztes Mal nicht nur im A-Finale über 200 und 400 Yards Lagen sowie 200 Yards Brust, sondern auch als Brustschwimmer in der 400-Yards-Lagen-Staffel zu repräsentieren und damit gleichzeitig in 3:09,82 Minuten einen neuen Meisterschaftsrekord aufzustellen. Mit 50 Punkten fürs Team war ich darüber hinaus auch noch einer der fleißigsten Punktesammler der nationalen Meisterschaft.

Wie laufen diese Meisterschaften in den USA überhaupt ab?

Delkeskamp: Als dreitägige Veranstaltung aufgestellt, war es mit zehn Rennen insgesamt schon ein auf Wettkampfhärte, Einsatz und Leidenschaft testendes Erlebnis. Aber gleichzeitig auch ein voller Erfolg, der emotional natürlich lange in Erinnerung bleiben wird. Ich bin unglaublich dankbar, meine Mannschaft vier Jahre lang als Kapitän und nun noch einmal in so erfolgreicher Form gedient haben zu dürfen. Einen besseren Abschluss meiner sportlichen College-Karriere hätte ich mir nicht vorstellen können.

Wobei Sie relativ unverhofft möglicherweise ja doch noch um ein Jahr verlängern können. Denn wenige Tage nach der Meisterschaft haben Sie eine super Nachricht bekommen.

Delkeskamp: Das stimmt. Ich habe die offizielle Bestätigung bekommen, dass ich als einer von sechs Finalisten (drei Frauen und drei Männer) für das sehr renommierte NCAA-Walter-Byers-Stipendium auserwählt wurde, das mit 48 000 Dollar dotiert, auf zwei Jahre ausgelegt und für ein Masterstudium angedacht ist. Damit werden jährlich zwei Studenten-Athleten ausgezeichnet, was bei einer Galaveranstaltung in Indianapolis am 23. und 24. April bekanntgegeben wird.

Toll, herzlichen Glückwunsch! Wie läuft die Vergabe des Stipendiums ab?

Delkeskamp: Aus den rund 490 000 Studenten-Athleten aller drei Divisionen werden jedes Jahr ein paar akademisch und athletisch hoch qualifizierte und über das Studium-Sport-Erlebnis hinaus engagierte Studenten zur Bewerbung zugelassen. Aus diesem Pool werden dann sechs Auserwählte nach Indiana eingeflogen. Wow, was für eine Ehre für mich, meine Uni damit auf der größten Bühne des College-Sports stolz repräsentieren zu dürfen. Unglaublich!

Wie geht es sportlich nun für Sie weiter?

Delkeskamp: Ich wechsele nun ins Pro-Swim-Team der Queens-Universität. Das ist eine Gruppe von gut zehn bis zwölf Athleten, die internationale Ambitionen haben und von US-Nationalcoach Bob Groseth trainiert werden. Ansonsten steht jetzt als Nächstes das Training auf der Langbahn und die Vorbereitung auf die Deutsche Meisterschaft wie auch auf internationale Wettkämpfe im Sommer an.

Zur Person

Jan Delkeskamp wurde am 25. Oktober 1999 in Wermelskirchen geboren. Mit sechs Jahren begann er beim WTV mit dem Schwimmen, wechselte aber schon früh zur SG Bayer nach Wuppertal, um seinen Sport leistungsorientierter auszuüben. Deswegen schloss sich der Dabringhausener auch dem Carl-Fuhlrott-Gymnasium an, wo er das Abitur machte und anschließend fürs Studium in die USA zog.