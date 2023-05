Amboss: Debüts stehen im Fokus

Bei den Dortmund Giants setzt Football-Oberligist AFC Remscheid Amboss an diesem Sonntag (15 Uhr) seine Saison fort, die mit dem überraschenden 6:0-Erfolg in Münster so positiv begonnen hat. Trotzdem trennte man sich anschließend von Headcoach Willie Sheird, sodass der Vorsitzende Philipp Hensch nun sein Debüt als Interims-Cheftrainer feiert.