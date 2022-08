Am Sonntag heißt es David gegen Goliath

Der Niederrheinpokal der Frauen geht für die TG Hilgen in die nächste Runde.

Bezirksligist gegen Niederrheinligist. Bevor die TG Hilgen am Sonntag (17 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage) den SV Heißen empfängt, beantwortet TGH-Trainer Tim Klammer die Frage nach dem Favoriten so: „Wir sind es jedenfalls nicht.“

Entsprechend ohne Druck gehen die Hilgenerinnen die Aufgabe an und sehen die Partie als echten Härtetest für den Saisonauftakt in einer Woche. Da sich die TGH in der neuen Meisterschaftsrunde einiges vorgenommen hat, wird bei angeschlagenen Spielerinnen wie Jennifer Steinborn und Nadine Blasiak kein Risiko eingegangen.

Ungelöst ist derweil weiter das Problem auf der Position der Torhüterin. pk