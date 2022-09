Auslosung Niederrheinpokal: Das wird sehr spannend

Mit Spannung blickt man beim Wuppertaler SV auf die Auslosung der dritten Runde des Fußball-Niederrheinpokals, die an diesem Freitag stattfindet. Der Regionalligist hat den Wettbewerb in den vergangenen beiden Jahren erfolgreich gestaltet, hat jeweils das Endspiel erreicht und möchte auch diesmal wieder weit kommen. In der Meisterschaft steht an diesem Samstag (14 Uhr) die Partie beim Tabellenzweiten SV Rödinghausen an. Will der WSV noch einmal oben angreifen, muss dreifach gepunktet werden. Indes geht die Trainersuche beim WSV weiter, nachdem man sich von Björn Mehnert getrennt hatte. ad