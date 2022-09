Das Trio ist gescheitert

Nach dem letzten Spieltag in den Qualifikationsrunden steht fest: In der neuen Saison wird kein Nachwuchsteam aus dem Kreis Remscheid in den Niederrheinligen spielen. Die A- und B-Junioren des SSV Bergisch Born und die C-Junioren des FC Remscheid haben es nicht geschafft. Die Borner A-Jugend hatte gegen die DJK Armina Klosterhardt eine theoretische Chance. Aber nach ihrem 3:2 (0:1)-Sieg feierten die Gäste den Aufstieg. Die SSV-Tore erzielten Endrit Vishi (10.) und Anoliar Isaoui (67.). Derweil hatte der 3:1 (0:1)-Sieg der Borner B-Junioren gegen den SV Straelen nur statistischen Wert. Tore: Finn-Janik Roloff (49.), Bilal Essaoui (54.), Gian-Luca Stindt. Die C-Junioren des FCR kassierten eine 0:7 (0:6)-Pleite beim VDS Nievenheim. pk