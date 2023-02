Das Triangulum erhält einen Ehrenplatz bei ihm

Die Auszeichnung liegt schon ein paar Tage zurück, erfüllt Larus Thiel aber unverändert mit Stolz. Dem Remscheider, der mit großem Erfolg für die SG Bayer schwimmt, wurde in der Stadtsparkasse Langerfeld das Wuppertaler Triangulum verliehen. Dabei handelt es sich um einen vom TV Beyeröhde gestifteten Ehrenpreis, der seit 1984 jährlich an jugendliche Leistungssportler vergeben wird. Wegen dreijähriger coronabedingter Pause wurden in diesem Jahr erstmals drei Sportler ausgezeichnet. Thiel ist mit seinen 13 Jahren der bislang jüngste Preisträger.