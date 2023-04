Das Traumwetter lockt fast 500 Aktive

Im Start- und Zielbereich des Osterlaufs war über Stunden hinweg eine Menge los. Vor allem in den Momenten, wenn sich die Aktiven auf den Weg machten. Wie in diesem Fall beim Halbmarathon.

12. Osterlauf des TV Frisch Auf Lennep stemmt sich erfolgreich einem Negativtrend entgegen.

Ein Abwärtstrend im Laufsport? Massiv sinkende Teilnehmerzahlen bei größeren Veranstaltungen? Für den Osterlauf des TV Frisch Auf Lennep gelten solche Beobachtungen als Folge der zähen Coronapandemie eindrücklich nicht. Die 12. Auflage mutierte in jeglicher Hinsicht zu einer Erfolgsgeschichte. Und sorgte für viele, viele strahlende Gesichter.

365 Voranmeldungen waren eingegangen, 92 Aktive waren kurzfristig noch auf den Zug aufgesprungen. Damit kratzte man beinahe schon an der 500er-Marke. Der Obergrenze dessen, was für den Verein stemmbar gewesen wäre. Zum Vergleich: Beim letzten Mal waren es gerade 200 Mitwirkende.

„Er ist wie ein alter Diesel. Er läuft und läuft und läuft!“

Alle Wünsche und Erwartungen wurden erfüllt. Die der Läuferinnen und Läufer, die höchst attraktive Strecken zur Auswahl hatten. Und die der Zuschauer, die zum Teil mehrere Stunden auf dem Sportgelände Hackenberg ausharrten, um tollen Sport, besondere Glücksgefühle und prima Resultate hautnah zu erleben. Davon gab es reichlich.

Wie beim Halbmarathon, dessen Strecke im Vergleich zur Vergangenheit verändert worden ist. „Der Rader Teil wurde rausgenommen, dafür ist an der Panzertalsperre etwas dazugekommen“, verdeutlichte Rolf New aus dem Organisationsteam. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefiel es. „Sehr attraktiv, aber auch sehr anspruchsvoll“ – so fasste Gewinner Daniel Schmidt (1:15:52 Std.) seine Einschätzung zusammen. Er hatte in Julius Drees (1:16:36) einen sehr hartnäckigen Konkurrenten gehabt. Dass auch der Drittplatzierte Torben Kirchner (1:19:30) eine Zeit unter 1:20 Stunden lief, verdeutlicht die Qualität dieses Halbmarathons. Starke Zeiten gab es unter anderem auch von Mirco Hohmann (4., 1:22:01), Merlin Dörner (5., 1:23:12), Arnd Bader (7., 1:26:47) und Noah Bader (10., 1:28:52). Letzterer hatte sich vorgenommen, vor seinem Vater Arnd im Ziel zu sein. Um festzustellen: „Er ist wie ein alter Diesel. Er läuft und läuft und läuft.“ Des Papas Reaktion: „Das ist alles Erfahrung.“ Schnellste Frau war Vanessa Sossnowski (1:36:51) vor Alexandra Kraienhorst (1:41:51) und Monika Heiden (1:43:52).

+ Daniel Schmidt als Erstplatzierter des Halbmarathons wurde eingerahmt von Julius Drees (l.) und Torben Kirchner. © Andreas Dach

Packend war der 10-Kilometer-Lauf, den der frühere Remscheider Tobias Balthesen, der längst mit seiner Familie in der Nähe von Heidelberg lebt, bei einem österlichen Heimatbesuch in einer Zeit von 36:14 Minuten für sich entschied. „Dabei habe ich gestern mit meinem Bruder noch Badminton gespielt“, staunte der Gewinner ein wenig über sich selbst. Knapp hinter ihm landete der Wuppertaler Chris Zimmermann (36:24), Dritter wurde Matteo Carnielo (36:32). Bei den Frauen wurde Katharina Urbainczyk (Wuppertal) ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie brauchte 43:36 Minuten für die selektive Strecke. Sandra Herbst (44:21) und Petra Franken (44:31) kamen ihr am nächsten.

Erste Glückwünsche waren an die 5-Kilometer-Läuferinnen und -Läufer gegangen. Marcus Behnecke aus dem Orgateam lobte: „Sie sind sehr schnell unterwegs gewesen.“ Männer: 1. Jan Schneider (19:41), 2. Marius Rudnick (19:51), 3. Felix Gärtner (20:27); Frauen: 1. Daniela Wurm (20:01), 2. Katrin Vach (23:57), 3. Katharina Deutzmann (23:59).

(Nordic) Walking

Beim Nordic Walking über 10 Kilometer siegte Lothar Freudenberg (TV Herbeck, 1:14:32 Stunden). Flotteste Frau war Wilma Unterstell (1:17:51 Std.). Ohne Stöcke, also walkend, war Andreas Stephan am zügigsten unterwegs (1:07:44 Stunden). Schnellste Frau war Sofia Bartsch mit 1:24:20 Stunden.