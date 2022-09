Verlosung: Der RGA verlost je drei VIP-Tickets für den BHC

Bergisches Land. Am Sonntag (16.05 Uhr, Kampa-Halle) startet der Bergische HC in die neue Bundesliga-Saison. Ihre ersten Heimspiele bestreiten die Handballer am kommenden Mittwoch gegen die TSV Hannover Burgdorf sowie am Donnerstag, 15. September, gegen den TBV Lemgo Lippe. Anwurf ist jeweils um 19.05 Uhr in der Klingenhalle am Weyersberg.