Das Sportprogramm am Wochenende

Landesliga: SV 09/35 Wermelskirchen – SC Reusrath (So., 15 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), VfB Frohnhausen – FC Remscheid (So., 15 Uhr).

Bezirksliga: SC Ayyildiz – TSV Ronsdorf (Fr., 20 Uhr, Honsberg), SC 08 Radevormwald – SV Solingen 08/10 (So., 15.15 Uhr, Kollenberg), SSV Bergisch Born – SSV Berghausen (So., 15.15 Uhr, Born), HSV Langenfeld – Dabringhauser TV (So., 15.30 Uhr), BV Gräfrath – BV Burscheid (So., 15.30 Uhr).

Kreisliga A: SV 09/35 Wermelskirchen II – 1. Spvg. Remscheid (So., 12.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion), SSV Bergisch Born II – Hastener TV (So., 12.30 Uhr, Born), SSV Dhünn II – SG Hackenberg (So., 12.30 Uhr, Staelsmühle), SC Ayyildiz II – TG Hilgen (So., 13 Uhr, Honsberg), SC 08 Radevormwald II – FC Remscheid II (So., 13 Uhr, Kollenberg), TG Hilgen II – TS Struck (So., 13 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), VfB Marathon – SSV Dhünn (So., 15 Uhr, Reinshagen), SC Heide – BV 10 Remscheid (So., 15 Uhr, Schnabelsmühle).

Kreisliga B, Gruppe 1: SC Heide II – TuRa Pohlhausen (So., 12.45 Uhr, Schnabelsmühle), BV 10 Remscheid IV – SG Hackenberg II (So., 13 Uhr, Neuenkamp), 1. FC Klausen – RSV Hückeswagen II (So., 13 Uhr, Blaffertsberg), Türkiyemspor – Dabringhauser TV III (So., 17 Uhr, Reinshagen), SV 09/35 Wermelskirchen III – BV Burscheid II (So., 17.30 Uhr, Dönges-Eifgen-Stadion).

Kreisliga B, Gruppe 2: SSV Bergisch Born III – TV Herbeck (So., 10 Uhr, Born), TuRa Pohlhausen II – Hastener TV II (So., 13 Uhr, Silberberg), Dabringhauser TV II – TS Struck II (So., 13 Uhr, Höferhof), 1. Spvg. Remscheid III – BV 10 Remscheid III (So., 15 Uhr, Honsberg), RSV Hückeswagen – BV 10 Remscheid II (So., 18 Uhr, Schnabelsmühle).

Bezirksliga, Frauen: TSV Fortuna Wuppertal II – TG Hilgen (So., 12.30 Uhr).

Kreisliga, Frauen: SF Dönberg – Hastener TV (So., 10.30 Uhr), Dabringhauser TV – BV Gräfrath (So., 11 Uhr, Höferhof), BV Bergisch Neukirchen – TS Struck (So., 17.30 Uhr).

Bergische Leistungsklasse, A-Junioren: BV Burscheid – SSV Bergisch Born (So., 11 Uhr, Griesberg).

Bergische Leistungsklasse, B-Junioren: SSV Bergisch Born – SSVg. Velbert (Sa., 17.15 Uhr, Born), SV Solingen 08/10 – FC Remscheid (So., 13 Uhr).

Bergische Leistungsklasse, C-Junioren: TG Hilgen – SC Velbert (Sa., 15.30 Uhr, Kuno-Hendrichs-Anlage), TSV Solingen – SSV Bergisch Born (Sa., 15.30 Uhr).

Handball

3. Liga: TBV Lemgo II – Bergische Panther (Sa., 18 Uhr).

Regionalliga: HG Remscheid – TuSEM Essen II (Sa., 19.15 Uhr, Sporthalle Neuenkamp).

Verbandsliga: Bergische Panther II – DJK VfR Mülheim-Saarn (So., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Landesliga: Bergische Panther III – DJK Unitas Haan II (Sa., 16.30 Uhr, Schulberg-Halle), HG Remscheid II – Ohligser TV (Sa., 17.15 Uhr, Halle Neuenkamp), Wermelskirchener TV – HC BSdL (Sa., 18.30 Uhr, Gymnasium-Halle), Niederbergischer HC – HSG Radevormwald/Herbeck (Sa., 19 Uhr), TV Witzhelden – ATV Hückeswagen (So., 15 Uhr).

Bezirksliga: Bergische Panther IV – Bergischer HC IV (Sa., 17 Uhr, Max-Siebold-Halle), Solinger TB II – HC BSdL II (Sa., 19 Uhr), Wermelskirchener TV II – Lüttringhauser TV (So., 12 Uhr, Gymnasium-Halle).

Oberliga, Frauen: Bergische Panther – TV Lobberich (So., 15 Uhr, Max-Siebold-Halle), HSV Überruhr II – HSG Rade/Herbeck (So., 16.30 Uhr).

Verbandsliga, Frauen: HG Kaarst/Büttgen – Wermelskirchener TV (So., 15.15 Uhr).

Landesliga, Frauen: TG 81 Düsseldorf – Wermelskirchener TV II (So., 12 Uhr), Bergische Panther II – TV Anrath (So., 13 Uhr, Max-Siebold-Halle).

Bezirksliga, Frauen: HSG Rade/Herbeck III – Solinger TB (Sa., 16.30 Uhr, Halle Hermannstraße), HSG Rade/Herbeck II – Ohligser TV (Sa., 18 Uhr, Halle Hermannstraße), Wald-Merscheider TV II – Lüttringhauser TV (So., 16 Uhr).

Regionalliga, B-Jungen: TSV Bayer Dormagen – Bergische Panther (Sa., 16 Uhr).

Tischtennis

Landesliga: TTC Wuppertal – Remscheider TV (Sa., 18.30 Uhr).

Bezirksliga: Preußen Elfringhausen – SG Kolping (Fr., 19.30 Uhr).

Basketball

Landesliga: Remscheider SV – HSV Gräfrath II (Sa., 20 Uhr, Albert-Einstein-Halle).

Röntgenlauf

20. Auflage mit Pastaparty und Marathonmesse (Sa., 16 Uhr, So., ganztägig, Halle Hackenberg) und Läufen über unterschiedliche Distanzen (erster Start über 100 km: 2.05 Uhr, Hackenberg).