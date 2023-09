Das Spitzenspiel steigt in Neuenkamp

HandbalI-Landesliga: HGR II möchte Platz an der Sonne verteidigen – WTV und ATV wollen ersten Sieg.

Von Lars Hepp

HG Remscheid II – HSV Solingen-Gräfrath (Sa., 17 Uhr, Sporthalle Neuenkamp). Bereits am dritten Spieltag steht zumindest rein tabellarisch ein erstes Spitzenspiel auf dem Programm, wenn die HGR-Reserve den ebenfalls mit zwei Siegen stark gestarteten Aufsteiger aus Solingen empfängt. „Die sind für uns ein total unbeschriebenes Blatt. Dennoch wollen wir die beiden Punkte bei uns behalten und den guten Saisonstart weiter ausbauen“, betont Trainer Fabian Flüß, der in personeller Hinsicht keine Ausfälle zu beklagen hat. Die Gräfrather befinden sich seit einigen Jahren erfolgreich im Neuaufbau, in erster Linie mit talentierten Nachwuchsspielern. Die klaren Siege gegen den anderen Aufsteiger MTV 61 Elberfeld und bei den Bergischen Panthern III hinterließen schon Eindruck.

Wermelskirchener TV – Vohwinkeler STV (Sa., 18.30 Uhr, Sporthalle am Schwanen). Die knappe Niederlage in Haan im ersten Spiel tat dem WTV auch in der Woche danach noch weh. „Die kämpferische Einstellung hat aber gestimmt. Jetzt wollen wir mit viel Schwung ins erste Heimspiel gehen“, erklärt Trainer Michael Renner, der gerne an die fünf Siege aus fünf Partien in der Vorbereitungsphase anknüpfen möchte. Allerdings kommt mit der Mannschaft aus dem Wuppertaler Westen eine ganz unangenehme Truppe, die nach 0:4-Punkten auch bereits unter Druck steht. Beim WTV gibt es lediglich auf der rechten Außenbahn personelle Probleme, denn mit Nils Siebert und Carsten Rößler fallen gleich beide Flügelspieler auf dieser Seite aus.

Bergischer HC III – Bergische Panther III (So., 12 Uhr). Zwei klare Niederlagen bedeuten für die Panther-Dritte vorübergehend den letzten Tabellenrang. „Das ist nicht unser Anspruch, und wir wollen die Rote Laterne so schnell wie möglich loswerden“, meint Trainer Angelos Romas vor dem Duell in der Solinger Klingenhalle. Der Einsatz von Kian Schütte ist aufgrund einer Fußverletzung fraglich, Samuel Arndt hat sich den Meniskus gerissen und fällt auf unbestimmte Zeit aus.

HC BSdL – TSV Aufderhöhe II (So., 13.45 Uhr, Sporthalle Neuenkamp). Mit dem klaren Sieg aus Witzhelden zurückgekehrt, wollen die Schützlinge von Trainer Roman Warland auch das erste Heimspiel erfolgreich bestreiten. „Bei Aufderhöhe muss man aber erst einmal abwarten, mit welchem Kader die genau antreten werden. Die haben sich vor dieser Saison ein wenig umstrukturiert mit der 1. und 2. Mannschaft“, sagt Warland, der den beruflich verhinderten Marc Michel ersetzen muss.

ATV Hückeswagen – TV Witzhelden (So., 19 Uhr, Sporthalle Brunsbachtal). Die Premiere ging für die Hückeswagener gegen die HG Remscheid II gehörig daneben, am Ende stand eine deutliche 22:30-Pleite. Aktuell hat Trainer Jens Greffin gerade personelle Probleme auf der Spielmacherposition, bis zum Wochenende hofft man hier aber auf Besserung. „Wir wollen gegen die kampfstarken Witzheldener unbedingt bestehen und die ersten Punkte einsammeln“, betont der Coach.

Spielverlegung

Erst am Dienstag um 20.15 Uhr trägt die HSG Radevormwald/Herbeck in der Halle Hermannstraße ihr Heimspiel gegen die DJK Unitas Haan III aus. Grund: Die Gäste hatten um eine Verlegung der Partie gebeten, weil einer ihrer Spieler heiratet. Wegen der Feierlichkeiten wären auch diverse weitere Akteure verhindert.