Das RTV-Judoteam holt den nächsten Hochkaräter

Spektakulär und auch in diesem Fall obenauf: Shamil Borchashvili bei der Weltmeisterschaft in Taschkent im Jahr 2022.

Der Remscheider Bundesligist verstärkt sich gut sechs Wochen vor dem Saisonstart noch einmal.

Bevor die Saison am 18. März mit dem Heimkampf gegen den JC Hamburg in der Neuenkamper Halle startet, ist das sehr ambitionierte RTV-Judoteam noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Mit Shamil Borchashvili stößt in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm ein weiterer Hochkaräter zum Kader. Der Österreicher mit tschetschenischer Herkunft ist 27 Jahre alt und kann auf herausragende Erfolge verweisen, die in den vergangenen Jahren erkämpft wurden.

Von den Weltmeisterschaften in Taschkent brachte er im vergangenen Jahr ebenso Bronze mit wie 2020 von den Olympischen Spielen in Tokio. Die bergischen Judofreunde dürfen sich also auf beziehungsweise über einen weiteren Klassemann freuen. Borcharshvili hat zuletzt für den Bundesliga-Konkurrenten JC Potsdam gekämpft.

Wichtig: Für den 18. März ist man dabei, eine Einigung mit den Handballern der HG Remscheid zu finden, die an diesem Tag in Neuenkamp mit 1. und 2. Mannschaft im Einsatz gewesen wären. „Wir versuchen unsere Spiele auf Sonntag zu verlegen, wenn die Stadt und Verband mitspielen“, berichtet der HGR-Vorsitzende Bernd Pflüger, der sich in den vergangenen Tagen in engem Austausch mit Manager Cedric Pick vom RTV-Judoteam befunden hat. -ad-