Das sind die Halbfinalspiele im Kreispokal

Folgende Paarungen wurden am Dienstagabend ausgelost.

Die Halbfinalspiele des Fußball-Kreispokals sind ermittelt. Hakan Hacisalihoglu, Trainer des A-Kreisligisten TuRa Süd, zog am Dienstagabend in den Räumlichkeiten des Fußballkreises folgende Paarungen: SC Heide – FC Remscheid und SSV Bergisch Born – Dabringhauser TV. Ausgetragen werden die Begegnungen im April kommenden Jahres, genauer gesagt: zwischen dem 25. und 27.4. 2023.

Überwacht wurde die Ziehung der Halbfinal-Begegnungen von Mohamed Bahaddou, der kurzfristig für die erkrankte Aylin Caliskan als Offizieller des Fußballkreises diesen Part übernommen hatte. Und wie heißen nun die Favoriten für das Erreichen des Finals, welches am 18. Mai im Stadion Reinshagen stattfinden soll? Im Normalfall FC Remscheid und SSV Bergisch Born. Doch was im Pokal normal? Da war doch mal was mit den eigenen Gesetzen und so weiter . . . ad