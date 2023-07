Das große Fußballfest kann stattfinden

Thorsten Greuling freut sich, dass das Spiel in Lennep stattfinden kann.

Gespräch: Thorsten Greuling, der Geschäftsführer des FCR, über das Pokalspiel gegen den WSV.

Remscheid. Seit knapp zehn Tagen sind nicht nur die Verantwortlichen des FC Remscheid im Pokalfieber. Die Auslosung der ersten Runde des Niederrheinpokals bescherte dem Landesligisten mit dem Regionalligisten Wuppertaler SV ein Traumlos. Allerdings wartet auf den FCR nun ein gewaltiger Berg an Arbeit. In unserem sonntäglichen RGA-Podcast „Abpfiff“ haben wir darüber mit Thorsten Greuling, dem 2. Vorsitzenden, gesprochen. Seine wichtigsten Aussagen vom Sonntag haben wir mit der aktuellen Entwicklung in dieser Woche zusammengefasst.

Thorsten Greuling über die ersten Gedanken zum Pokallos Wuppertaler SV . . .

. . . im ersten Moment war die Freude riesig. Wir haben uns alle unglaublich gefreut, dass Ex-Bundesliga- und -Nationalspieler Bernhard Dietz uns als Glücksfee dieses Los beschert hat. Im zweiten Moment war dann aber auch klar, dass auf uns einiges zukommt, um dieses Spiel auch zu stemmen. Aus diesem Grund war zunächst lange unklar, ob die Partie im Röntgen-Stadion über die Bühne gehen kann.

Greuling über ein erstes Sicherheitskonzept, das aufgestellt werden musste . . .

. . . das ist von der Polizei gefordert worden. Wir müssen von einer Vollauslastung des Stadions für 4500 Zuschauer ausgehen. Wir rechnen zwar im positivsten Fall mit einer Zahl zwischen 2000 bis 3000 Besuchern. Aber die Vorschrift besagt, dass wir die Vollauslastung in Betracht ziehen müssen.

Greuling über die ersten Schritte in den vergangenen Tagen . . .

Zunächst ist innerhalb des Vereins eine Taskforce ins Leben gerufen worden, die aus Ralf Niemeyer, Heinz-Werner Neikes, Peter Helbeck, Mike Zintner, Adis Babic, Maurice Horn und mir besteht. Klar ist allerdings auch, dass wir einen professionellen Sicherheitsdienst engagieren müssen. Wir sind da bereits mit einem Remscheider Unternehmen in Kontakt, das auch für den 1. FC Köln und den VfL Bochum arbeitet. Die sind also richtig im Thema.

Greuling über die größten Baustellen im Lenneper Röntgen-Stadion . . .

. . . am Außenzaun zur Wupperstraße muss dringend etwas getan werden. Ein großes Problem ist auch der provisorische Baustellenzaun am Weg von den Umkleidekabinen zum Spielfeld. Der muss einbetoniert werden. Außerdem gibt es noch jede Menge Kleinigkeiten, die bei einer ersten Begehung der Polizei aus Remscheid und Wuppertal bemängelt worden sind.

Greuling über die nächsten Schritte . . .

. . . wir haben am Montag ein Gespräch mit dem Sportamt der Stadt Remscheid geführt. Uns ist zugesichert worden, dass die beiden angesprochenen Baustellen angegangen werden. Parallel haben wir als Verein unser abschließendes Sicherheitskonzept der Polizei präsentiert. Das ist akzeptiert worden. Da es auch die Zusage der Stadt gibt, hat die Polizei, die in der zweiten Augustwoche noch einmal vor Ort sein wird, grünes Licht gegeben. Damit kann das Spiel am Mittwoch, 30. August, um 17.30 Uhr stattfinden.

Greuling darüber, dass vor mehr als 30 Jahren Spiele zwischen dem FCR und dem WSV über 10 000 Fans ins Röntgen-Stadion lockten . . .

. . . das waren natürlich ganz andere Zeiten. Die Regularien und die Anforderungen sind enorm gewachsen. Auch im Vergleich zum letzten großen Spiel im Stadion. Vor einigen Jahren waren rund 3500 Fans beim Auftritt von Fortuna Düsseldorf dabei.

Greuling darüber, ob es einen Plan B des FCR gegeben hätte. . .

. . . im Grunde gab es keinen Plan B. Da auch das Zoo-Stadion in Wuppertal aktuell nicht zur Verfügung steht, wäre einzig das Stadion in Velbert infrage gekommen. Dort trägt der WSV ja auch seine ersten Heimspiele in der Regionalliga aus. Allerdings hätte sich ein Umzug dorthin für uns aufgrund der Stadionmiete wirtschaftlich nicht gerechnet. Ein wenig schade war, dass die Diskussion, ob eine Austragung in Lennep möglich ist, die Vorfreude überlagert hatte. Jetzt können wir uns aber alle auf ein bergisches Fußballfest freuen.

Greuling über die sportlichen Anreize, gegen den WSV zu spielen.

. . . der ist unglaublich groß. Das hat man alleine schon an den ersten Reaktionen von Spielern und auch Trainer Ferdi Gülenc, der bekanntlich ja eine WSV-Vergangenheit hat, gemerkt. Und viele Spieler stammen ja auch aus Wuppertal. Trotz der großen Herausforderung ist die Vorfreude groß.

Greuling über die Gefahr, dass die Saisonvorbereitung auf die Meisterschaft wegen des Pokalknüllers leiden könnte.

. . . der Fokus aller Beteiligten richtet sich in erster Linie auf einen guten Start in der Meisterschaft, die ja gleich mit einer Englischen Woche Anfang August beginnt. Das muss allen klar sein. Allerdings wollen wir bei den Spielern keine Euphoriebremse sein. Sie sollen das Spiel genießen und ihren Spaß haben.

Greuling über das, was den FCR in der Landesliga erwartet und die Ziele für die neue Saison . . .

. . . das wird eine ganz schwierige Saison. Allein schon, weil wir die große Anzahl an Spielen, die wir vor der Brust haben, bisher nicht gewohnt waren. Außerdem werden wir sehr weite Auswärtsfahrten haben. Mein Fazit der Vorbereitung ist, in der wir bisher in den Testspielen ohne Niederlage geblieben sind, dass wir ein gutes Team haben. Wir wollen einen Platz im oberen Tabellendrittel erreichen.

Greuling abschließend über das Spiel und seine Hoffnungen. . .

. . . ich bin froh, dass wir es gemeinsam mit der Stadt geschafft haben, das Spiel in Lennep austragen zu können. Und jetzt hoffe ich, dass viele Remscheider dabei sein werden. Außerdem hoffe ich, dass wir alle einen schönen Fußballabend genießen können. Ansonsten bin ich kein Prophet, wenn ich sage, dass das Spiel gegen den WSV wahrscheinlich das letzte fußballerische Highlight im Röntgen-Stadion sein wird.

Zur Person

Thorsten Greuling wurde am 20. Oktober 1976 in Remscheid geboren. Der Handelsfachwirt ist geschieden und hat einen Sohn. Beim FC Remscheid hat er aktiv fast sämtliche Nachwuchsteams durchlaufen bevor ihn eine Verletzung stoppte. Dann war er fast 18 Jahre für die SF Lüttringhausen im Einsatz und hat dort auch das Amt des 1. Vorsitzenden bekleidet. Seit 2019 gehört er dem Vorstand des FCR an. Greuling ist 2. Vorsitzender und Geschäftsführer.