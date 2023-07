Das Duo setzt sich wieder ehrgeizige Saisonziele

Der VfB Marathon Remscheid und der SC Heide in der Vorbereitung.

Von Peter Kuhlendahl

Remscheid/Hückeswagen. Auf Platz zwei und drei in der vergangenen Spielzeit kamen die beiden Clubs ins Ziel, mit denen wir uns im nächsten Teil unserer Serie zur Kreisliga A befassen. Und das Duo hat auch in der neuen Saison ehrgeizige Ziele.

VfB Marathon Remscheid

81 Zähler hatte der VfB in der vergangenen Meisterschaftsrunde gesammelt. Und es hätten noch mehr sein können. Aber gegen Ende war die Luft nach dem verpassten Aufstieg raus. „Ich habe mal einen Blick auf andere Abschlusstabellen geworfen. Und ich habe nur eine Klasse entdeckt, in der man mit der Ausbeute nicht aufgestiegen wäre“, sagt VfB-Coach Dominik Müller, für den es nun wieder ein klares Ziel gibt: „Wir wollen wieder ganz oben mitmischen.“

Optimistisch stimmt ihn dabei, dass das Team komplett zusammengeblieben ist. Was auch ein Zeichen für die gute Arbeit bei Marathon ist. Außerdem sind mit Carlo Farella (1. FC Solingen), Cedrik Wetzel (Hastener TV), Fabrice Tchouta Nkamdoum (GW Eimsbüttel), Pascal Urban (TuRa Pohlhausen), Max Esgen (SSV Dhünn) und den reaktivierten Nino Makowski, Robin Gödde und Marian Hohmann gleich acht Akteure dazugekommen. „Damit sind wir noch breiter besetzt“, sagt der Coach.

Mit seinem Team befindet sich der Coach schon seit Anfang Juli im Training, an dem auch noch der eine oder andere Gastspieler teilnehmen wird. Geplant sind in der Vorbereitung auch teambildende Maßnahmen. Als größte Konkurrenten im Kampf um den Platz an der Sonne hat der VfB den Absteiger SC 08 Radevormwald und den SC Heide ausgemacht.

SC Heide

In Hückeswagen möchte man einen weiteren Erfolgsschritt machen. Will heißen, den Tabellenplatz der vergangenen Saison wiederholen. „Das war schon sensationell“, findet SC-Trainer Normen Kirschsieper, der in der nun anstehenden Meisterschaftsrunde Unterstützung an der Seitenlinie bekommt. Mit Werner Beginn gibt es einen gleichgestellten Coach. „Wir sind seit vielen Jahren befreundet und kennen uns auch aus der gemeinsamen Zeit in Bergisch Born“, berichtet Kirschsieper.

+ Beim FC Remscheid sammelte Sam Kirschsieper (l.) Landesliga-Erfahrung. Nun kickt er wieder beim SC Heide. © Stephan Horn

Also werfen nun zwei Augenpaare Blicke auf den Kader, der 28 Spieler umfassen wird. Bis auf Fabian Uthoff, der die Schuhe an den Nagel gehängt hat, sind alle geblieben. Die Neuzugänge werden angeführt von Rückkehrer Sam Kirschsieper, der seine Zelte beim Landesligisten FC Remscheid wieder abgebrochen hat. Außerdem sind Silas Janowski, Mirco Casu, Leon Streit (alle RSV Hückeswagen) und Karim Achor (FV Wiehl) an die Schnabelsmühle gekommen.

Dort wird bereist seit einigen Tagen hart gearbeitet. Ab dem 14. Juli schlagen die Heider dann auch ein Trainingslager im sauerländischen Sundern auf. Es gab zwar aus organisatorischen Gründen keine Abschlussfahrt am Ende der vergangenen Saison. „Aber in Sundern steht eine harte Arbeit an. Das wird kein Ausflug“, betont Kirschsieper und führt an, dass am Anreisetag abends um 19.30 Uhr eine erste Einheit geplant ist.