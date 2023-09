Darum war es nur ein Tor – und nicht zwei

Fußball: Demir bleibt weiter vorne.

Von Peter Brinkmann

Was für eine kuriose Schlussphase! Umut Demir vom Landesligisten SV 09/35 Wermelskirchen sollte wegen seiner Oberschenkelprobleme in Amern eigentlich gar nicht eingesetzt werden, wurde dann nach 75 Minuten dennoch eingewechselt. Und der Kapitän avancierte prompt zum idealen Joker. Demir erzielte per Strafstoß den Ausgleich zum 4:4, ehe Asaad Omar kurz darauf in der Nachspielzeit den spektakulären 5:4-Auswärtserfolg sicherstellte. Durch einen Übermittlungsfehler im kollektiven Jubel war zunächst auch hier irrtümlicherweise Demir als Siegtorschütze genannt worden. Umut Demir verteidigt mit nun sechs Saisontoren seinen Spitzenplatz beim Wettbewerb um die begehrte RGA-Torjägertrophäe.

Ebenfalls einen guten Lauf hat Aleksandar Stanojevic vom SSV Bergisch Born, der sich beim Wettstreit nicht abschütteln lässt. Stanojevic traf einmal zum 4:1-Erfolg über den SV Solingen, wobei der Borner sein Torkonto auf fünf erhöhte. Mehrere Akteure folgen auf dem dritten Rang mit jeweils drei Erfolgen. Darunter befinden sich mit Tristan Maresch und Justin Lüdtke zwei Spieler des Dabringhauser TV.

Die aktuellen Platzierungen:

1. Umut Demir (SV 09/35, 6 Treffer).

2. Aleksandar Stanojevic (Born, 5).

3. Toni Zupo (FCR), Francesco Di Donato (Born), Tristan Maresch, Justin Lüdtke (beide DTV), Anis Geus (Dhünn, je 3).