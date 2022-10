Dankbarer Gegner

Verbandsliga: Panther II siegen.

Von Peter Kuhlendahl

Wenn Wiedergutmachung betrieben werden soll, wünscht man sich so einen Gegner. Die 2. Mannschaft der Bergischen Panther fand den am späten Sonntagnachmittag in der DJK VfR Mülheim-Saarn und landete am Ende einen auch in dieser Höhe verdienten 34:21 (19:8)-Sieg.

„Die kamen uns ganz gelegen“, erklärte auch Linksaußen Philip Baier, der wie in alten Zeiten wirbelte und zum besten Torschützen seiner Mannschaft wurde, die längst nicht in Bestbesetzung an den Start gehen konnte. Die, die auf der Platte standen, legten indes los wie die Feuerwehr. Nach zwölf Minuten hatten sich die Gastgeber in der Max-Siebold-Halle in Hilgen auf 10:3 abgesetzt. Im Angriff lief es rund. Und die Mülheimer kamen mit der offensiven 5:1-Deckung der Panther überhaupt nicht zurecht.

Nach der deutlichen Führung zur Pause ließen es die Gastgeber im zweiten Abschnitt ein wenig ruhiger angehen. Am klaren Sieg änderte das aber überhaupt nichts mehr.

Tore: Baier (11), Lorenz (9/1), Schmitz (7), Alof (3/2), Kotthaus, Kress (je 2).