Daniel Strieder ist bei der EM im Einsatz

Der Remscheider spielte in der vergangenen Saison bei der IGR.

Remscheid. Mitte April hatte Daniel Strieder in der Bundesliga sein letztes Spiel für die IGR Remscheid bestritten. Nach einer enttäuschenden Saison verpasste die IGR die Play-offs und Strieder hatte, wie auch einige andere Remscheider angekündigt, die IGR zu verlassen. Ob und bei welchem Club er in der kommenden Saison spielen wird, ist unklar.

Sicher ist jedoch, dass der Remscheider vom 17. bis 22. Juli im spanischen Noia an der Europameisterschaft teilnimmt. Bundestrainer Tobias Wahlen hat ihn für das Turnier nominiert. Strieder „Was ich nach der EM mache, steht noch nicht fest. Ich möchte erstmal ein wenig reisen.“

In der Gruppenphase trifft Deutschland am Montag (16 Uhr) auf Andorra, am Dienstag (16 Uhr) auf England und am Mittwoch (13.30 Uhr) auf Schweden. pk