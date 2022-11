Da war und ist etwas

Wer am Freitagabend das Drittliga-Topspiel zwischen den Bergischen Panthern und dem mit Stars gespickten TV Emsdetten in der Schwanen-Halle verfolgte, der spürte: Das Städtchen taugt nach wie vor für hochkarätigen Handballsport. Die Lust darauf ist da. Es mögen um die 700 Zuschauer gewesen sein, welche dem 30:34 einen prächtigen Rahmen boten und für ein stimmungsvolles Ambiente sorgten. Auch danach bei der Karnevalsparty im Foyer. Darunter viele, die man lange nicht bei einem Panther-Match und schon gar nicht am Schwanen gesehen hat. Was wir damit sagen wollen: Es macht unbedingt Sinn, dass die Panther mit ihren drei Trägervereinen einige ihrer Heimspiele auch in Wermelskirchen austragen. Das wird angenommen. Da haben die Leute Bock drauf. Erst recht an einem Freitagabend, an dem die sportlichen Alternativangebote sich in Grenzen halten.