Da ist Vorsicht angesagt

Nach drei Ligaspielen ohne doppelten Punktgewinn tun die Bundesliga-Handballer des VfL Gummersbach gut daran, an diesem Donnerstag um 19.05 Uhr in der Schwalbe-Arena gegen das noch punktlose Schlusslicht GWD Minden zu punkten. „Wir wollen einen Sieg und werden alles dafür geben“, sagt Rechtsaußen Lukas Blohme. Wissend, dass der Traditionsverein aus Ostwestfalen als angeschlagener Boxer besonders gefährlich sein kann. Überheblichkeit ist deshalb völlig fehl am Platze. Gerade dann, wenn man so agiert, wie in der ersten Halbzeit in Hamburg. ad