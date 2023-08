Da gibt es Tickets fürs Spiel gegen den WSV

FCR nennt Vorverkaufsstellen.

Remscheid. Der FC Remscheid (ein Spiel, ein Sieg) ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Der Wuppertaler SV (zwei Spiele, zwei Siege) ebenfalls. Kein Wunder, dass die Nachfrage für das direkte Duell des Fußball-Landesligisten mit dem -Regionalligisten in der ersten Runde des Niederrheinpokals (Mi., 30. August, 17.30 Uhr) riesengroß ist.

An diesem Mittwoch startet der FCR den Vorverkauf. Im Rahmen des Heimspiels gegen den ASV Süchteln, das um 20 Uhr auf dem Jahnplatz angepfiffen wird, werden an einem separaten Stand Karten angeboten. Da für das bergische Duell eine strikte Fantrennung angeordnet wurde, bietet der Gastgeber nur Karten für die Sitzplatzblöcke A bis C auf der Haupttribüne sowie Stehplatztickets für die Nordkurve an.

Gemeinsam mit dem WSV hat an sich auf folgende Preisstaffelung geeinigt: Sitzplatz Vollzahler: 15 Euro, Sitzplatz ermäßigt: 13 Euro, Stehplatz Vollzahler: 9 Euro, Stehplatz ermäßigt: 7 Euro. Kinder bis zu sechs Jahren erhalten freien Eintritt. Die ermäßigten Tarife gelten für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, Schüler ab 15 Jahren, Schwerbehinderte (ab 50 %), Rentner und Erwerbslose. Entsprechende Ausweise müssen vorgelegt werden.

Weitere Vorverkaufstermine: 15. August, 18 bis 19 Uhr, Röntgen-Stadion; 18. August, 18 bis 19 Uhr, Röntgen-Stadion; 20. August, Heimspiel gegen Dilkrath; 26. August, 10 bis 13 Uhr, Sportbund-Eck im Allee-Center (mit Trainerteam, Vorstand und Spielern).

Der WSV bietet für seine Anhängerschaft ebenfalls einen speziellen Vorverkauf an: www.wuppertalersv.com. ad