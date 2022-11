CVJM und TBÖ siegen

Bezirksklasse: Burscheider und Remscheider sind stark.

Einen klaren 9:2-Sieg landete der TB Groß-Ösinghausen in der Bezirksklasse bei DJK Jugend Eller III. Erst nach einer zwischenzeitlichen 7:0-Führung wurden zwei Partien abgegeben. Die Punkte für die Burscheider holten Christian Klasberg, Stephan Müller (je 2), Simon Stadler, Mike Riemer sowie die Doppel Klasberg/Schmulder und Müller/Stadler.

Als Aufsteiger spielt der CVJM Lüttringhausen weiter eine gute Rolle in der Bezirksklasse. Bei der 2. Mannschaft der DJK Jugend Eller machte es das Team zwar spannend, siegte am Ende aber mit 9:7. Phil Karthaus, der nun zehn Einzel in Folge gewonnen hat, steuerte zwei Punkte bei. Wie auch Jörg Blondrath. Die weiteren Punkte holten Florian Schöps und Urs Möller sowie die Doppel Schöps/Möller (2) und Karthaus/Blondrath. pk