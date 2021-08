Cozza führt Born zum Derbysieg

Bezirksliga: SSV gewinnt 6:2 bei Marathon. Rade und DTV verlieren. SCA siegt dank „Haci“.

Von Fabian Herzog

VfB Marathon Remscheid – SSV Bergisch Born 2:6 (3:1). Den obligatorischen Kreis, um sich noch einmal für die anstehende Partie zu motivieren, bildeten vor dem Derby beide Mannschaften. Dass aber die Borner noch einen drauf setzten und Trainer Sascha Odina seine Mannschaft vor dem Anpfiff der zweiten Halbzeit noch einmal zusammenrief, machte deutlich, wie sehr sie auf den Sieg brannten. „Die wollten es mehr“, stellte auch Marathons Sportlicher Leiter Tassilo Rabe fest.

Der SSV spielte, als wäre es ein Finale. Odina peitschte seine Jungs ununterbrochen nach vorne, tigerte an der Seitenlinie entlang und machte beinahe mehr Meter als manch ein VfB-Spieler. „Dieser Sieg war unheimlich wichtig. Vor allem für den Kopf“, sagte mit Domenico Cozza der Matchwinner der Borner. Er führte nicht nur das Terrier-Trio im zentralen Mittelfeld mit Francesco Serleti und Ruben Schmitz-Heinen an, sondern traf auch doppelt (37./40.) und bereitete die Tore von Dominik Baumann (29.) und Dennis Rauchhaus (53.) vor. Letztgenannter traf für die im zweiten Abschnitt klar überlegenen Gäste auch zum 5:2 (72.), den Schlusspunkt setzte Vincenzo Graziano mit einem schönen Solo (90.).

Auf der anderen Seite

+ Mal wieder der Matchwinner: Serkan Hacisalihoglu (SCA). © Fabian Herzog

hatte der VfB, für den der Ex-Borner Natale Gargiullo (22.) und Justin Lüdtke (60.) erfolgreich waren, nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Weil dem Aufsteiger das Feuer fehlte, das der Gast vor der ersten und der zweiten Halbzeit demonstrierte. „Der SSV hat verdient, aber um zwei, drei Tore zu hoch gewonnen“, bilanzierte Rabe.

Klar, dass die Laune bei den Bornern besser war. „Darauf können wir aufbauen und müssen jetzt mal eine Serie starten“, sagte Odina, nachdem er seine Jungs ein drittes Mal zusammengerufen hatte.

1. FC Wülfrath – Dabringhauser TV 4:1 (3:0). Nach 16 Minuten musste einem angst und bange um den DTV werden. Wird nach Marathon (8:0) und Born (6:0) das nächste Team des Remscheider Kreises vom Spitzenreiter vermöbelt? Klare Antwort: nein! Denn statt sich nach dem Rücktritt von Trainer Ralf Job am Donnerstag und drei frühen Gegentoren (1./2./16.) dem Schicksal zu ergeben, lieferten die Gäste eine starke zweite Halbzeit ab. „Wir haben eine tolle Moral bewiesen“, lobte Interims-Spielertrainer Hakan Sagmak.

Er war in der Pause laut geworden. „Ich musste mal alles auf links drehen.“ Dies fruchtete und hätte beinahe zu mehr als dem 1:3 von Christian Mendy (65.) geführt. Der eingewechselte Bernard Oungouande (2) und Mendy hatten weitere Chancen, ließen diese aber ungenutzt. Stattdessen machte Wülfrath eine Minute vor Schluss den Deckel drauf.

DV Solingen – SC 08 Radevormwald 7:1 (3:1). Als Berkay Colak in der 18. Minute zum 1:2 aus Rader Sicht verkürzte, schien es für einen kurzen Moment, als könnte der SC 08 die favorisierten Solinger tatsächlich ärgern. So, wie man es im Vorfeld gehofft hatte. Doch stattdessen holte sich die Mannschaft von Trainer Zeljko Nikolic eine saftige Abfuhr ab. „Im Prinzip haben wir alle entscheidenden Zweikämpfe verloren“, konstatierte Frank Dombrowski, der Vorsitzende der Bergstädter. Etwa eine Stunde lang durfte noch von Gegenwehr gesprochen werden. Mit dem 4:1 war die Rader Moral aber gebrochen. „Heute hat einfach gar nichts gepasst“, zog Dombrowski ein enttäuschtes Fazit. Die Solinger hatten so leichtes Spiel und schossen, unter anderem durch Ex-FCR-Angreifer Serkan Gürdere, einen Kantersieg heraus. SSVg.

Velbert U23 – SC Ayyildiz Remscheid 1:2AUFSTELLUNGENVfB F. Müller, Giersch, D. Müller, Sadowski, Fragola, Lopez Aragon (81. Koppetsch), August, Lüdtke, Repp, Larisch, Gargiullo.BORN Rizza, M. Koch, Dolezych, Gillich, Baumann, Serleti, Schmitz-Heinen (80. Soumah), Cozza (67. Di Donato), Graziano, Köhler (80. Ferrantino), Campagna (38. Rauchhaus).DTV Tiede, Maresch, Haldenwang, Legat, Kedeinis (71. Celik), Danisch (60. Oungouande), Freer, Sagmak, Lilliu, Mendy, Schiller (75. Buß).SC 08 Weber, Kleinjunge, Schneider, Demiroglu (46. Klein), H. Kilic, Hoffmann (84. Berke), Brocksieper, Colak (65. Kowalski), Citirik, Albayrak (65. Andreas), Er.SCA Topal, C. Öztürk, Gün, Özkan, Durak Hidalgo, Akyüz, Akman, O. Öztürk (82. Altunbas), Kalkavan (90. Kinik), Lenz (84. Bölükbasi), Hacisalihoglu (90. Ozuzun). (1:0). Puh! Der SCA wurde trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl an guten Möglichkeiten erst spät seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich die nächsten drei Punkte. „Solche Spiele muss man einfach irgendwie gewinnen“, atmete auch Trainer Erdal Demir tief durch. Ex-FCR-Spieler Tadun-Scott Weldert brachte Velbert per Foulelfmeter in Führung (23.), Luca Lenz scheiterte mit einem solchen kurz vor der Pause (44.). Doch direkt nach der Pause glich der Wirbelwind zum 1:1 aus (46.). Für den Siegtreffer zeichnete sich dann mal wieder Serkan Hacisalihoglu verantwortlich, der den Keeper umkurvte und einschob (83.)