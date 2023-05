Coach sehnt das Saisonende herbei

Da konnte sich Aydin Türksoy nur an den Kopf fassen. Sein Treffer in Solingen reichte dem SV 09/35 nicht.

Fußball-Landesliga: Pleite für SV 09/35.

Von Peter Kuhlendahl und Marc Jörgens

Ein leichtes Donnergrollen sorgte am Sonntagnachmittag dafür, dass die Partie zwischen DV Solingen und dem SV 09/35 Wermelskirchen nach 50 Minuten unterbrochen werden musste. Deshalb wunderten sich zu diesem Zeitpunkt alle, dass der Unparteiische beide Teams wieder in die Kabine schickte. Die Gäste lagen da mit 0:1 im Rückstand. Unglücksrabe Frederik Streit war nach 36 Minuten ein Eigentor unterlaufen. Nach einer knapp zehnminütigen Pause ging es dann weiter. Am Ende mussten sich die Wermelskirchener mit 1:4 (0:1) geschlagen geben.

„Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn die Saison vorbei ist“, sagte SV-09-35-Coach Sebastian Pichura, der einige taktische Umstellungen vornahm und damit schon ein wenig für die neue Spielzeit probierte. „Solche Auftritte reichen einfach nicht, um auswärts ein Spiel zu gewinnen“, betonte Frederik Streit.

Kurz nach der Zwangsunterbrechung sah Wermelskirchens Keeper Yannick Klüppelberg nach einem Eckball nicht gut aus, und die Solinger erhöhten auf 2:0 (60.). Hoffnung kam dann auf, als Aydin Türksoy in der 82. Minute auf 1:2 verkürzte. Die Gäste warfen nun alles nach vorne und wurden in der Schlussphase zweimal ausgekontert.

Am vorletzten Spieltag der Saison ist auch das Titelrennen entschieden. Die DJK Adler Union Frintrop hat nach dem 8:0 (4:0)-Sieg gegen den VfB Frohnhausen den Aufstieg unter Dach und Fach. Damit gelang dem Team aus Essen der Durchmarsch von der Bezirks- in die Oberliga. Am kommenden Sonntag ist das Team übrigens am letzten Spieltag beim FC Remscheid zu Gast. Zeitgleich empfangen die Wermelskirchener zum Saisonfinale die DJK BW Mintard.

SV 09/35: Klüppelberg, Vlasiuc, Wünschmann (68. Kayala), Streit, Paß, Demir, Anderson (53. August), Lilliu (59. Circir), C. Cetin (46. Yigiter), Fronia, Türksoy.