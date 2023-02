Coach ohne Illusionen

Panther II haben einen guten Lauf, doch im Spiel am Sonntag müssen sie nachlegen.

Dem Tabellenführer LTV Wuppertal II die erste Niederlage beigebracht, den Zweitplatzierten TB Wülfrath klar bezwungen: Die 2. Mannschaft der Bergischen Panther hat in der Verbandsliga aktuell einen sehr guten Lauf. Doch beide Erfolge wären dann nichts mehr wert, wenn sie an diesem Sonntag (15 Uhr) bei der Cronenberger TG nicht nachlegen würde. „Allerdings sind die Wuppertaler in dieser Saison stärker als zuletzt und stehen sehr gut da“, sagt Panther-II-Coach Erwin Reinacher, der zudem daran erinnert, dass sich seine Schützlinge im Hinspiel mit einem Tor geschlagen geben mussten.

Eine Niederlage, die am Ende der Saison vielleicht noch weh tun könnte. „Natürlich können wir nach den jüngsten Ergebnissen wieder ein wenig nach ganz oben schielen. Aber klar ist auch, dass wir selbst nichts mehr in der Hand haben“, erklärt der Coach, der sich ansonsten keinen Illusionen hingeben will. Zumal der Kader eben sehr dünn ist und Ausfälle nicht so einfach kompensiert werden können. Aktuell steht beispielsweise hinter dem Einsatz von Yannick Funccius (Rücken) ein Fragezeichen. pk