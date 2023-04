Coach hat noch einen mächtig dicken Hals

Der SV 09/35 testet beim Dabringhauser TV.

Während viele Kicker angesichts des spielfreien Osterwochenendes die Füße hochlegen, sind die Fußballer des Dabringhauser TV und des SV 09/35 Wermelskirchen an diesem Donnerstag im Einsatz. Um 19.30 Uhr empfängt der Bezirksligist am heimischen Höferhof den Landesligisten zu einem Testspiel.

Die Motivation ist bei beiden Clubs ähnlich: Sie wollen angesichts der anstehenden Pause nicht aus dem Rhythmus kommen. „Für uns stehen eben noch sehr wichtige Aufgaben an. Und ein solches Spiel kommt uns da natürlich sehr gelegen“, sagt DTV-Trainer Patrick Grün, der mit seinem Team in der Bezirksliga noch tief im Abstiegskampf steckt.

Derweil geht es für die Wermelskirchener in der Landesliga zwar nur noch um die Goldene Ananas. Doch angesichts des Auftritts seiner Schützlinge bei der deutlichen 1:4-Pleite am vergangenen Sonntag in Frohnhausen hat Coach Sebastian Pichura noch einen mächtig dicken Hals. „Ich bin gespannt, wie sie sich nun präsentieren.“ Und davon ist auch abhängig, ob es für seine Schützlinge ein freies Wochenende gibt. Die miese Laune des Trainers bekamen sie ansonsten in dieser Woche zu spüren. Die Bälle blieben bei der Einheit am Mittwochabend außen vor. -pk-