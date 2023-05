Coach findet nach der DM deutliche Worte

Die M50 des TVW war im Einsatz.

Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften in Dassel belegte das M50-Team des TV Winterhagen am vergangenen Wochenende am Ende den fünften Rang. Damit verbesserten sich die Hückeswagener zwar um einen Platz im Vergleich zum letzten Jahr. Dennoch fand TVW-Coach Hans-Otto Köthe deutliche Worte: „Die erbrachte Trainingsleitung in diesem Jahr war nur ausreichend. Mit diesem Einsatz war einfach nicht mehr drin. Wenn man um die ersten drei Plätze spielen will, muss einfach mehr kommen.“

Bei der DM im Einsatz waren Thomas Mörch, Ulrich Sandt, Michael Köthe und Martin Kammler, der in diesem Jahr das Team verstärkte. In der Vorrunde siegte der TVW zunächst gegen den MTV Jahn Schladen (31:30) und den MTV Markoldenburg (35:32). Gegen den späteren Deutschen Meister Werder Bremen unterlag das Quartett mit 26:34, gegen die TSG Eisenberg mit 29:35. Damit war das erste Ziel, der Sprung in die Endrunde der sechs besten Teams, erreicht.

Allerdings verlor der TVW dann gegen den TV Kleefeld mit 28:36. Im abschließenden Spiel um den fünften Platz wurde Eisenberg mit 32:27 bezwungen. -pk-