Chef hat die Zügel wieder in der Hand

Testspiele der Landesligisten.

Von Peter Kuhlendahl

Landesligist SV 09/35 Wermelskirchen bleibt im Englische-Woche-Rhythmus. Am Mittwochabend siegte das Team im Dönges-Eifgen-Stadion gegen den Mittelrhein-Landesligisten SV Schlebusch mit 3:0 (1:0). Am Sonntag (15 Uhr) empfangen die Schützlinge von Trainer Sebastian Pichura den letztjährigen Landesligakonkurrenten Mülheimer FC, der nun in einer anderen Staffel spielt.

„Mit dem Auftritt gegen Schlebusch bin ich sehr zufrieden. Die Jungs haben von A bis Z alles umgesetzt, was ich ihnen mit auf den Weg gegeben habe. Sie waren sehr diszipliniert“, sagt Pichura. Die Tore erzielten Clinton Mampuya (21.), Eray Yigiter (59.) und Tom Paß (86.). Gegen Mülheim kommt es zu einem echten Härtetest, der unter Umständen bereits die Generalprobe für den Pokalknaller gegen den Wuppertaler SV am 23. August ist. Ein Testspiel am Sonntag davor wird es nicht mehr geben. Eventuell findet eine Partie am nächsten Mittwoch statt. Für die Begegnung gegen den WSV sind bereits mehr als 200 Tickets abgesetzt worden.

Der Chef ist nach überstandener Erkrankung zurück auf der Kommandobrücke: Marcel Heinemann hat am Montag wieder das Training beim Landesligisten FC Remscheid übernommen. „Man hat beim Testspiel am vergangenen Samstag schon gemerkt, dass ein wenig die Struktur fehlte. Aber die Jungs haben das ganz ordentlich gemacht“, findet Heinemann, der aber froh ist, die Zügel wieder in der Hand zu haben.

So auch am Wochenende. Da wird an diesem frühen Samstagnachmittag im Röntgen-Stadion zunächst eine Trainingseinheit absolviert. Am Sonntag (15 Uhr) findet dort dann das nächste Testspiel gegen den Mittelrhein-Bezirksligisten DJK Viktoria Frechen, Zehnter der Vorsaison, statt. Aus personeller Sicht kann Heinemann dabei fast aus dem Vollen schöpfen. Allerdings fällt neben dem erkrankten Sebastian Bamberg nun auch Marius Suchanoff länger aus. Der FCR-Rückkehrer hat sich bei einem Fahrradunfall eine schwere Fingerverletzung zugezogen. Bei den noch leicht angeschlagenen Marvin Blume und Malte Lüttenberg wird weiter kein Risiko eingegangen.