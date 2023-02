Cheerdancer stehen vor ersten Titelkämpfen

Erstmals seit der Gründung nehmen die Cheerdancer, eine Abteilung der Cheerleader des AFC Remscheid Amboss, an einer Meisterschaft teil. Am Samstag, 25. Februar, findet in Düsseldorf die Landesmeisterschaft statt. Svea Breidenbach und Gita Nagandla sind für den Amboss in der sogenannten Open Division dabei. Jeweils im Double Dance (Kategorie: Freestyle Pom Senior) sind Lena Flämig und Rebecca Schmidt beziehungsweise Anjali Nagandla sowie Lucie Flakowski gemeldet. Ziel ist es, sich für die Regionalmeisterschaften zu qualifizieren.