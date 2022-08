Chancen sind maximal nur noch von minimaler Natur

Jugendfußball: Quali zur Niederrheinliga.

Für den Nachwuchs des Fußballkreises Remscheid hätte das vergangene Wochenende erfolgreicher verlaufen können. In der Qualifikation zur Niederrheinliga konnte nur eine von drei Mannschaften jubeln.

Die A-Junioren des SSV Bergisch Born verpassten es bei der U18 des VfB Hilden, den 3:2-Auftaktsieg gegen Speldorf zu veredeln. Nach der 2:4 (0:1)-Niederlage muss nun am letzten Spieltag am kommenden Sonntag (13.30 Uhr, Born) ein Sieg gegen Arminia Klosterhardt her, um eine Chance auf die Niederrheinliga zu haben. Dann kommt es aber auch noch drauf an, was Speldorf gegen Hilden macht.

Die Borner B-Junioren kassierten bei ihrem ersten Auftritt – zum Start der Quali war Zeljko Nikolics Mannschaft wegen des Rückzuges eines Gegners spielfrei – eine 1:4 (1:1)-Abfuhr beim TSV Meerbusch. Damit ist der Zug in Richtung Verbandsebene schon vor dem letzten Spiel am Sonntag (11 Uhr, Born) gegen den SV Straelen abgefahren.

Welche Qualität Meerbusch im Jugendbereich zu bieten hat, hatten schon die C-Junioren des FC Remscheid am ersten Spieltag ihrer Qualifikation zu spüren bekommen. Nach der 0:7-Klatsche zeigten diese nun aber eine klasse Reaktion und drehten gegen den SuS Dinslaken einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Erfolg. Am Samstag (15 Uhr) geht es mit Restchancen zum bislang zweimal siegreichen VdS Nievenheim nach Dormagen. fab