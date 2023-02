Cabecana macht es vor, andere wollen nachziehen

Das neue Jahr beschert dem JC Wermelskirchen gleich eine Menge Erfolge – in verschiedenen Altersklassen. Der sicherlich imponierendste: Luke Cabecana hat sich bei den Offenen Westdeutschen Meisterschaften in Lünen in der Altersklasse U21 den Titel gesichert. Er zeigte in allen drei erfolgreich gestalteten Kämpfen starke Leistungen und wird den Verein somit bei den Deutschen Einzelmeisterschaften in Frankfurt an der Oder vertreten. Nicht minder happy ist man beim JCW über die sportlichen Leistungen in unteren Altersklassen. Während die Jüngsten (U11) ihre Turnierserie mit der Bezirksmeisterschaft in Swistal als höchste Maßnahme beendeten, ging es für die Aktiven der U15 und der U18 um die Tickets für die Westdeutschen Meisterschaften.