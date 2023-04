BVB unterliegt unglücklich bei Bayer

Fußball: Kellerduell Bayer Wuppertal - BV Burscheid.

-pk- Es hat nicht sollen sein. Im Kellerduell am Freitagabend musste sich der BV Burscheid unglücklich bei Bayer Wuppertal mit 2:4 (1:1) geschlagen geben. „Schade. Da wäre viel mehr möglich gewesen“, berichtete Stefan Komes, der das Team coachte.

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Amine Brahimi (28.) brachte Maximilian Kratz die Gäste nach dem Seitenwechsel mit 2:1 in Führung (57.). Kurz danach vergab Kratz zwei Riesenmöglichkeiten. In der 70. Minute gelang den Wuppertalern der glückliche Ausgleich.

Zehn Minuten vor dem Ende verletzte sich dann BVB-Keeper Sebastian Becker am Finger und musste ausgewechselt werden. Mit einem Distanzschuss gingen die Gastgeber dann drei Minuten vor dem Ende in Führung und setzten in der Nachspielzeit per Foulelfmeter den Schlusspunkt.