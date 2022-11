BVB trifft auf Rade

Bezirksliga: Vorgezogenes Spiel

Am Samstagabend steigt die große Weihnachtsfeier des SC 08 Radevormwald. Aus diesem Grund findet die Bezirksligapartie der Bergstädter beim BV Burscheid bereits an diesem Donnerstag (20 Uhr, Griesberg) statt. Eine Partie, die beim Rader Coach Zdenko Kosanovic für Magengrummeln sorgt. „Ich kenne doch meine Jungs“, erklärt der Coach und spielt damit darauf an, dass die sich seine Mannschaft bei vermeintlichen Underdogs immer recht schwer getan hat.

Dies sind die Burscheider, die das Tabellenende zieren und in den letzten Wochen eine deutliche Niederlage nach der anderen kassiert haben, mit Sicherheit. „Aber wir geben nicht auf“, sagt BVB-Geschäftsführer Christian Haas und kündigt an, im vorgezogenen Spiel eine schlagkräftige Mannschaft stellen zu können. Allerdings kann man diesmal nicht auf A-Junioren-Spieler zurückgreifen, die zeitgleich am Donnerstagabend in einem Pokalspiel gefordert sein werden. pk