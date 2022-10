BVB spielt schon am Freitag

Der SSV Germania Wuppertal gegen den BV Burscheid. Oder: die schwächste Angriffsreihe (wie Berghausen 13 Tore in neun Partien) der Bezirksliga gegen die wackeligste Defensive (51 Gegentreffer in neun Spielen). Abwarten, welcher Trend an diesem Freitag um 20.15 Uhr „greift“. Wenn es nach BVB-Coach Yakup Karakus geht, kommt seine Mannschaft trotz zuletzt verheerender Ergebnisse als Gewinner vom Feld. Er sagt: „Wenn wir in Führung gehen, können wir die Partie für uns entscheiden.“