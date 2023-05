BVB: Remis zur Halbzeit war möglich

Die 1:8 (1:3)-Niederlage des BV Burscheid beim HSV Langenfeld war ergebnistechnisch die erwartet klare Angelegenheit.

„Hinten raus ist das schon in Ordnung gegangen“, sagte Stefan Komes, der als Trainer und ab der 75. Minute auch als Spieler fungierte. Einmal mehr wusste der Absteiger in der ersten Hälfte durchaus gut bis sehr gut mitzuhalten und vergab in der Anfangsphase zwei glasklare Möglichkeiten durch Tom Jalowietzki.

Einmal hätte dieser den Ball nur querzulegen brauchen, einmal seine Chance nutzen müssen. Ein Trost: Nach 35 Minuten traf der Burscheider dann doch und machte den Halbzeitstand klar. Komes: „Ein 3:3 zur Pause wäre absolut in Ordnung gegangen.“ In der Folge dann ging es bei nachlassenden Kräften nur noch darum, die Niederlage einigermaßen in Grenzen zu halten. Das gelang bestmöglich, obwohl die gelb-rote Karte für Max Grubba (80.) die Sache für den BVB nicht einfacher gemacht hatte. ad