BVB: Endlich gelingt der erste Sieg

Was für ein Jubel am Griesberg, was für eine Begeisterung: Aufsteiger BV Burscheid sicherte sich durch das 3:2 (1:1) gegen den SSV Berghausen die ersten Punkte in dieser Spielzeit. Gefeierter Mann war Soufian Amiri, der in der dritten Minute der Nachspielzeit für kollektives Ausrasten sorgte. Als die Gäste mit Mann und Maus auf den Siegtreffer drückten, war der Mittelfeldspieler des BVB nach einem Befreiungsschlag und einem daraus resultierenden Konter cool genug, diese Chance zu nutzen.