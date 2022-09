Burscheider unterliegen Ronsdorf klar

Nach dem 1:5 am vergangenen Wochenende im Derby beim DTV musste sich der BV Burscheid exakt mit diesem Ergebnis auch dem TSV Ronsdorf geschlagen geben. „Wir haben da weiter-gemacht, wo wir aufgehört hatten“, übte sich Trainer Yakup Karakus in Galgenhumor. Wobei er schon eine Steigerung erkannte – aber sowohl bei seiner Mannschaft als auch beim Gegner: „Ronsdorf war schon stark.“ Die Wuppertaler profitierten auch von einem Eigentor von Basti Kratz in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zur 2:0-Pausenführung. „Das hat uns das Genick gebrochen“, meinte Karakus, der einige Chancen seines Teams gesehen hatte. Keeper Hausser Garmiani verhinderte aber auch eine höhere Niederlage. Den Ehrentreffer des Aufsteigers erzielte diesmal Dogukan Ulgur in der 90. Minute. fab