TGH-Frauen lenken sich bei der Matinee ab

Burscheid. Spätestens bei der Wermelskirchener Matinee am Montag war der Frust über die vermeidbare Landesliga-Auftaktniederlage gegen Bayer 05 Uerdingen (1:2) weggespült. Ein Großteil der Mannschaft der TGH-Frauen plus Trainer Tim Klammer lenkte sich auf der Kirmes ab und geht nun voller Vorfreude in die Auswärtspartie bei den SF Niederwenigern, die am Sonntag um 15 Uhr angepfiffen wird.