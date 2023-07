Luke Jörgens kickt wie die Champions

Porträt: Burscheider ist nicht nur ein riesiger Sportfan, sondern selbst auch sehr aktiv. So verbindet der Sport alle miteinander.

Von Fabian Herzog

Burscheid. Sein Lachen steckt an. Seine Fröhlichkeit. Seine scheinbar immer gute Laune. Wer Luke Jörgens kennt, weiß um das Phänomen. Der 25-jährige sympathische Burscheider ist ein Strahlemann. Und ganz nebenbei ein riesiger Sportfan, wie er Woche für Woche unter Beweis stellt. Wenn die Oberliga-Handballerinnen der Bergischen Panther spielen, ist er nicht weit. Erst recht nicht, wenn seine Schwestern Lucy mit dem HSV Solingen-Gräfrath oder Jenni mit dem TV Beyeröhde um Punkte kämpfen. Dann ist Luke Jörgens mit Leib und Seele dabei, feuert an, fiebert und jubelt mit.

+ Luke Jörgens mit dem Veranstaltungsheft zu der Special-Champions-League in Leverkusen, auf dessen Titelbild er jubelnd zu sehen ist. © Fabian Herzog

Doch der Burscheider ist auch selbst aktiv und hat in diesem Jahr schon zwei großartige Erfahrungen sammeln dürfen. Mit einem Inklusionsteam von Bayer Leverkusen hat Jörgens, der mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist, an der Special-Champions-League teilgenommen. Dahinter verbirgt sich eine Serie von Inklusions-Fußballturnieren, an denen große internationale Vereine teilnehmen. Neben den deutschen Vertretern Leverkusenern und Bremen unter anderem Benfica Lissabon (Portugal), Juventus Turin (Italien), Ajax Amsterdam, NEC Nijmegen (beide Niederlande), FC Everton (England) und KAS Eupen (Belgien).

Beim Heimspiel in Leverkusen gibt es viele Sieger

Schon die Premiere im Februar in Lissabon hat Luke Jörgens schwer begeistert. Doch dann folgte vor wenigen Wochen sein Heimspiel: In Leverkusen kamen die Mannschaften erneut zusammen und erlebten ein paar aufregende Tage. Dabei wurde mit Feuereifer um Tore und Siege gekämpft, ohne dabei am Ende einen Titel zu vergeben. „Gewonnen haben alle“, erzählt Mama Angelika Jörgens, die ihren Sohn bei seinen sportlichen Abenteuern regelmäßig begleitet.

+ Mama Angelika Jörgens unterstützt und begleitet ihren Sohn so oft wie möglich. © Fabian Herzog

Zum Erlebnis in Leverkusen gehörte aber nicht nur das Fußballturnier an sich. Den Teilnehmern wurde darüber hinaus einiges geboten, was sie lange nicht vergessen werden. Zum Programm gehörte beispielsweise auch eine Stadion-Führung. Ursprünglich sollte darin sogar gespielt werden, was aus terminlichen Gründen aber nicht klappte. So konnte Luke Jörgens aber mal hinter die Kulissen blicken und beispielsweise auf den Auswechselbänken platznehmen, auf denen sonst die Profis sitzen. Sein Eindruck: „Die sind ganz schön bequem.“

Gefeiert wurde auch, was ganz nach dem Geschmack des Karnevals-Fans („Ich kenne alle kölschen Lieder“) war. Für sämtliche Sportlerinnen und Sportler, deren Trainer und Betreuer, die im Lindner-Hotel und damit mitten im Stadion untergebracht waren, gab es an einem Abend eine Players Party. Für den Burscheider kam auch dies einem Heimspiel gleich, sorgte doch Nick Jörgens als DJ für die musikalische Unterhaltung. „Er ist mein Zwillingsbruder“, erzählt Luke Jörgens stolz. Dieser kümmert sich sonst auch um die Hallen-Technik bei den Drittliga-Handballern der Bergischen Panthern.

So entdeckte Jörgens seine Leidenschaft für Fußball

Schon jetzt ist die Vorfreude auf die nächsten Veranstaltungen der Special-Champions-League bei Luke Jörgens groß. Noch ist aber nicht klar, wann und wo das dritte Turnier steigt. Dass er auch dann wieder zum Leverkusener Team gehören wird, ist aber sicher und hat seinen Ursprung in Witzhelden. Dort hat der Burscheider über viele Jahre die Martin-Buber-Sonderschule besucht und war Teil einer Fußball-AG. Über die kam er zum Bundesligisten, der im Rahmen seines Projekts „Einfach Fußball“ mit verschiedenen Einrichtungen kooperiert.

Luke Jörgens arbeitet mittlerweile – von der Lebenshilfe darauf vorbereitet – für die Firma Provita in Dabringhausen. Zu seinem Alltag gehört auch das Leben im Haus Sonnenschein in Wermelskirchen, wo er mit neun anderen Menschen mit Handicap eine Wohngemeinschaft bildet und sich sehr wohl fühlt. „Nur die Brote schmecken nicht so gut wie zu Hause“, erzählt er.

„Vanessa Brandt mag ich sehr gerne. Aber Lucy ist die beste Spielerin.“

Einen wichtigen Platz in seinem Leben nimmt auch seine Freundin Svenja Feldges ein. Und natürlich der Sport. Ganz speziell die Panther-Frauen, bei denen er einmal pro Woche bei einer Einheit auch „Co-Trainer“ von Chefcoach Boris Komuczki ist, und der HSV Solingen-Gräfrath. Vom Erstliga-Aufsteiger hat Luke Jörgens kaum ein Spiel verpasst, ist auch im Fan-Club integriert. Sogar einen Teil seines Geburtstags feierte er mit der Mannschaft und bekam bei einem Trainingsabend eine Fahne mit allen Unterschriften geschenkt. „Vanessa Brandt mag ich gerne. Die ist sehr nett“, schwärmt er von der Torjägerin. „Aber meine Schwester Lucy ist die beste Spielerin.“

Hobbys

Eigentlich gibt es fast nichts, was Luke Jörgens nicht gerne macht. „Schwimmen, Fahrrad fahren, Inliner fahren, Seilchenspringen“, zählt er auf. Beim Wermelskirchener Stadtlauf und auch beim Schwebebahnlauf in Wuppertal war er zuletzt aktiv. Im Winter fährt er gerne Ski. Und wenn er sich mit Kumpel Ben Musaeus trifft, steht auch schon mal Judo auf dem Programm.