Burscheider freuen sich auf Wiedersehen mit Bayers Traditionself

Am 27. September kommen die Leverkusener Altstars für ein Freundschaftsspiel zum Griesberg.

Von Fabian Herzog

Burscheid. Sie ist seit Jahren im Bergischen ein gerngesehener Gast. Wenn die Traditionsmannschaft von Bayer Leverkusen für ein Benefiz- oder Freundschaftsspiel in die Region kommt, ist die Begeisterung enorm. Weil dann auch immer wieder große Namen mit dabei sind, die die Klasse früherer Tage aufblitzen und Fußballfans in Erinnerung schwelgen lassen.

Entsprechend riesig ist die Vorfreude beim BV Burscheid auf den 27. September. Dann kommen die Bayer-Altstars mal wieder zum Griesberg, wo sie um 18.30 Uhr auf die Montagsmaler, die Hobbytruppe des Vereins, treffen. „Das soll ein schönes Spiel werden“, sagt Sören Wallat, der das Event mit organisiert. „In erster Linie ist das aber auf dem Mist meines Vaters gewachsen.“ Gemeint ist Walter Maass, der langjährige Funktionär und aktuelle 2. Vorsitzende des BVB. „Er ist, obwohl er aus Köln kommt, ein riesiger Leverkusen-Fan und hat einen engen Draht zu Ömmes Kentschke.“

Freundschaft entsteht rund um Bayers UEFA-Pokal-Sieg 1988

Dieser organisiert die Spiele der Traditionsmannschaft gemeinsam mit Dirk Dreher und war bekanntlich lange Trainer in Wermelskirchen, unter anderem eben von Wallat. Entstanden ist die Freundschaft zwischen Kentschke und Maass aber schon in den Jahren rund um Bayers UEFA-Pokal-Triumph 1988. „Da sind wir zum Beispiel zum Final-Hinspiel in derselben Maschine wie die Mannschaft nach Barcelona geflogen“, erzählt Wallat, der damals fünf Jahre alt war, von der Fan-Leidenschaft seines Vaters.

Nun könnten Helden aus der Vereinsgeschichte Bayers zum Griesberg kommen. So, wie es schon mehrfach der Fall gewesen ist. Wer genau dabei sein wird, entscheidet sich noch. Beim letzten Mal, im Mai 2017, sorgten unter anderem Jens Nowotny, Hans-Peter Lehnhoff, Falko Götz und Marcus Feinbier für Begeisterung. „Der Spaß soll auf jeden Fall im Vordergrund stehen“, sagt Sören Wallat, der auf viele Zuschauer hofft. Dafür habe man sich mit dem 27. September extra einen Champions-League-freien Mittwoch ausgesucht.