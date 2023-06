Auf die Panther kommen viele weite Fahrten zu

Die Bergischen Panther wurden kürzlich als Mannschaft des Jahres in Burscheid ausgezeichnet. Nun ist das Training für die kommende Saison bereits im vollen Gange.

Burscheid. War das entscheidende Spiel um den Einzug in den DHB-Pokal nicht erst gestern? Oder vorgestern? Irgendwie lässt sich nur schwerlich realisieren, dass den Bergischen Panthern der große Wurf gegen den Stralsunder HV vor mittlerweile drei Wochen gelungen ist. So lange ist das schon her, dass der Handball-Drittligist eine herausragende Saison gekrönt hat.

Inzwischen hat die Mannschaft von Marcel Mutz am Dienstag bereits wieder das Training aufgenommen, ist am Mittwoch als Mannschaft des Jahres in Burscheid ausgezeichnet worden und bereitet sich auf die kommende Spielzeit vor. Diese erste Phase dauert bis zum 30. Juni, ehe noch einmal eine Pause bis zum 17. Juli ansteht. Danach steigt die Mannschaft so richtig ins Programm ein – unter anderem mit einem Trainingslager in der eigenen Halle (28. bis 30. Juli).

Die Max-Siebold-Halle wird übrigens gerade aufgehübscht und fit gemacht für die Zukunft. Darüber freut man sich bei den Panthern sehr. Bei dem gemeinsamen Projekt der Stadt und der Handballer geht es unter anderem um die komplette Sanierung des Aufenthaltsraums und des Foyers. Dazu gehört auch der Einbau neuer Türen und Fenster.

Panther müssen sich neuen Gegnern in der Süd-West-Gruppe stellen

Aus sportlicher Sicht geht es in dieser ersten Phase darum, die neuen Spieler zu integrieren. Wobei sich Hochzeiter David Ferne, Conner Schütte und Philipp Hinkelmann noch von früheren Engagements bei den Panthern gut auskennen, die Abläufe kennen. Auch Jens Reinarz als neuer Co-Trainer braucht keine große Anlaufzeit. Er war selbst lange genug dabei, zum Teil noch in der rückliegenden Spielzeit.

Die ganz frisch veröffentlichte Gruppeneinteilung sorgte sicher nicht ausschließlich für begeisterte Gesichter. Die Panther sind der Süd-West-Gruppe zugeordnet worden. Was gleichbedeutend ist mit vielen weiten Fahrten. Die 16er-Gruppe besteht aus: HSG Krefeld, Longericher SC, TuS Opladen, interaktiv.Handball, TV Aldekerk, TuS Ferndorf, TV Gelnhausen, HSG Hanau, HSG Rodgau Nieder-Roden, TuS Dansenberg, HG Saarlouis, mHSG Friesenheim-Hochdorf II, HSG Dutenhofen-Münchholzhausen, HSG Haßloch, TV Homburg und Bergische Panther. Die Saison startet am Wochenende des 2./3. September. Manager Frank Lorenzet kann sich mit der Gruppenzusammensetzung durchaus anfreunden: „Neue Gegner, neue Hallen, neue Erfahrungen – das ist doch reizvoll.“

Selbstverständlich fiebert man bei den Panthern auch der Auslosung der ersten Runde im DHB-Pokal entgegen. Sie ist bis Ende des Monats zu erwarten. Gleiches gilt auch für den Drittligaspielplan. Fix sind bereits folgende Termine: Am 24. Juni findet ein vereinsinternes Juxturnier statt, und am 30. Juni probt man beim VfL Eintracht Hagen II. Der wird interessanterweise vom früheren Mittelmann Alexander Zapf gecoacht, der gerade erst von der HG Remscheid zum Oberligisten gewechselt ist.



Und was ist mit weiteren Neuerwerbungen? Lorenzet sagt: „Wir halten Augen und Ohren offen.“ Möglich also, dass sich noch etwas tut.