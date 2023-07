Bundesliga-Neuling beginnt Vorbereitung

Blick über den Zaun: Die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath müssen zum Saisonauftakt in der Bundesliga bei der SG BBM Bietigheim ran.

Bergisches Land. Die Aufgabe könnte nicht schwieriger sein. Die Handballerinnen des HSV Solingen-Gräfrath müssen zum Saisonauftakt in der Bundesliga bei der SG BBM Bietigheim ran. Die Partie des Aufsteigers beim Deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer findet am 9. September statt. Das erste Pflichtspiel steht eine Woche vorher an. Dann empfängt der HSV den Ligakonkurrenten BSV Sachsen Zwickau in der ersten Runde des DHB-Pokals.

Bis es so weit ist, wird beim HSV hart gearbeitet. Trainerin Kerstin Reckenthäler ist in dieser Woche mit ihrem Team in die Vorbereitung eingestiegen. In der werden dann auch zahlreiche Testspiele stattfinden. Los geht es in eigener Halle am 23. Juli gegen den TuS Lintfort. Am 30. Juli geht zur HSG Blomberg-Lippe und am 3. August zu Borussia Dortmund. Vom 4. bis 6. August nimmt der Aufsteiger am hochkarätig besetzten Turnier der SG 09 Kirchhoff teil. Neben dem gastgebenden Drittligisten und dem HSV sind drei Erst- und drei Zweitligisten am Start. Vom 25. bis 27. August geht es noch in ein Trainingslager in Rheinland-Pfalz – mit einem abschließenden Testspiel beim Zweitligisten Mainz 05.

Zudem gibt es eine Personalie: Steffi Osenberg ist zurück und ist wieder als Co-Trainerin im Einsatz. Die frühere Wermelskirchener Trainerin hat sich zu einem Rücktritt vom Rücktritt entschieden. pk